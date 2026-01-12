USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Новость дня
Все варианты действий против Ирана перед Трампом

Убийство на похоронах

22:35 1934

Бывший руководитель и основатель корсиканского националистического «Движения за самоопределение» (MPA) Ален Орсони был застрелен на похоронах собственной матери в деревне Веро на юге Корсики. Об этом сообщил телеканал TF1.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, стрелок использовал длинноствольное оружие. Убийца скрылся с места преступления, поймать его пока не удалось.

Ален Орсони в молодости состоял в ультраправых и националистических движениях, в 1980 году был арестован вместе с группой активистов за вооруженное нападение на посольство Ирана в Париже. Был избран в территориальное собрание Корсики в 1986 году от партии «Корсиканское движение за самоопределение». В 1990 году основал собственное «Движение за самоопределение», которое просуществовало до 1999 года. Помимо политического, оно включало также вооруженное крыло FLNC.

Кроме политической деятельности, Орсони также занимался бизнесом, был президентом футбольного клуба «Аяччо», который играет в Лиге 2, а ранее - в наивысшей Лиге 1 чемпионата Франции. Орсони пережил несколько покушений. В 1983 году был убит его брат, Ги Орсони.

Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом видео; обновлено 23:06
23:06 20173
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 2028
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 1958
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 6126
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 4783
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 4275
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1995
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1594
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 2160
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4998
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2959

ЭТО ВАЖНО

Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом видео; обновлено 23:06
23:06 20173
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 2028
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 1958
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 6126
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 4783
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 4275
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1995
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1594
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 2160
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4998
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2959
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться