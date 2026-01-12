Убийство на похоронах

Бывший руководитель и основатель корсиканского националистического «Движения за самоопределение» (MPA) Ален Орсони был застрелен на похоронах собственной матери в деревне Веро на юге Корсики. Об этом сообщил телеканал TF1.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, стрелок использовал длинноствольное оружие. Убийца скрылся с места преступления, поймать его пока не удалось.

Ален Орсони в молодости состоял в ультраправых и националистических движениях, в 1980 году был арестован вместе с группой активистов за вооруженное нападение на посольство Ирана в Париже. Был избран в территориальное собрание Корсики в 1986 году от партии «Корсиканское движение за самоопределение». В 1990 году основал собственное «Движение за самоопределение», которое просуществовало до 1999 года. Помимо политического, оно включало также вооруженное крыло FLNC.

Кроме политической деятельности, Орсони также занимался бизнесом, был президентом футбольного клуба «Аяччо», который играет в Лиге 2, а ранее - в наивысшей Лиге 1 чемпионата Франции. Орсони пережил несколько покушений. В 1983 году был убит его брат, Ги Орсони.