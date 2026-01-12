USD 1.7000
Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом

Америка продолжит охоту на танкеры

23:03 395

Вашингтон продолжит захватывать танкеры, которые будут следовать из Венесуэлы без разрешения США, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трансляцию ее пресс-подхода вел C-Span.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять», что покинуть Венесуэлу смогут только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — сказала она.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. Южное командование США заявило, что военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий».

Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом видео; обновлено 23:06
23:06 20176
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 2028
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 1958
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 6128
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 4783
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 4276
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1995
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1594
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 2160
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4999
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2961

