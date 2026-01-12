Америка продолжит охоту на танкеры

По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять», что покинуть Венесуэлу смогут только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — сказала она.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. Южное командование США заявило, что военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий».