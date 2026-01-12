Громкий скандал на Кипре

По словам чиновника, он стал жертвой «целенаправленной кампании по дискредитации президента» Кипра, а его высказывания вырвали из контекста.

Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус объявил, что уходит в отставку. Сообщение об этом он опубликовал в Facebook 12 января.

Хараламбус объявил об отставке через несколько дней после публикации в соцсетях ролика о том, как высокопоставленные кипрские чиновники якобы обсуждают коррупционные схемы для финансирования избирательной кампании президента Никоса Христодулидиса. Видео опубликовали 8 января — вскоре после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС.

В одном из фрагментов упоминается помощь россиянам в обходе санкций Евросоюза. Авторы публикации также утверждали, что, «когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата» Хараламбусу, который женат на Кристе Карсере, сестре первой леди острова Филиппы Карсеры.

Накануне жена президента Кипра также ушла с поста главы Независимого агентства социальной поддержки (AFKS). На видео утверждалось, что она использовала этот фонд для получения преференций. Объявляя о своей отставке, Филиппа Карсера сослалась на «непрекращающиеся нападки» в ее адрес и в адрес ее семьи.

Власти Кипра отвергли обвинение, назвав видео «гибридной атакой», которая призвана нанести ущерб «имиджу правительства и страны». Кипр запросил помощь спецслужб США, Израиля, Великобритании и Франции, чтобы расследовать происхождение видео и установить его авторов. После публикации ролика свои расследования начали прокуратура и полиция Кипра.

Как отмечает Politico, партии, поддерживающие коалиционное правительство Кипра, могут отозвать свою поддержку. Это происходит в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в мае.