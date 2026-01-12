Белый дом подтвердил: Трамп возьмет Гренландию

Президент США Дональд Трамп «четко» обозначил свою позицию по Гренландии и намерен добиться того, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Вчера вечером президент высказался очень четко. Он сказал, что хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена во время военных действий Китаем или Россией, что нехорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии», — сказала Ливитт журналистам.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США «так или иначе» возьмут контроль над Гренландией. По его словам, в противном случае остров может оказаться под контролем Москвы или Пекина.