Мачадо летит к Трампу

Президент США Дональд Трамп собирается в четверг, 15 января, принять в Белом доме одну из лидеров венесуэльской оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Корину Мачадо. Об этом сообщают в понедельник, 12 января, независимо друг от друга телеканал CNN, а также агентства AFP и Reuters, все - со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

Ранее, вскоре после военной операции США в Венесуэле, в результате которой 3 января был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро, президент США Дональд Трамп заявил, что Мачадо было бы трудно управлять Венесуэлой, поскольку у нее нет необходимых для этого поддержки и уважения народа.

Сама Мария Корина Мачадо 5 января объявила в эфире телеканала Fox News, что хотела бы передать Трампу Нобелевскую премию мира или разделить ее с ним, поскольку «то, что он сделал, является историческим» и «огромным шагом к демократическим преобразованиям». В норвежском Нобелевском комитете, однако, тогда пояснили, что Нобелевская премия мира «не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам».

9 января Трамп указал в эфире CNN, что хочет поговорить с Марией Кориной Мачадо. «Она может быть привлечена к некоторым аспектам этого (управления Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро. - ред.). Мне придется поговорить с ней. Думаю, очень хорошо, что она хочет приехать. Я так понимаю, в этом и есть причина», - сказал он.

12 января, общаясь с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, Трамп сообщил также, что он намерен встретиться с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, с которой его администрация «действительно хорошо» сотрудничает.