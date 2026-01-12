USD 1.7000
Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом

Мачадо летит к Трампу

23:40 259

Президент США Дональд Трамп собирается в четверг, 15 января, принять в Белом доме одну из лидеров венесуэльской оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марию Корину Мачадо. Об этом сообщают в понедельник, 12 января, независимо друг от друга телеканал CNN, а также агентства AFP и Reuters, все - со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

Ранее, вскоре после военной операции США в Венесуэле, в результате которой 3 января был захвачен и вывезен в США президент страны Николас Мадуро, президент США Дональд Трамп заявил, что Мачадо было бы трудно управлять Венесуэлой, поскольку у нее нет необходимых для этого поддержки и уважения народа.

Сама Мария Корина Мачадо 5 января объявила в эфире телеканала Fox News, что хотела бы передать Трампу Нобелевскую премию мира или разделить ее с ним, поскольку «то, что он сделал, является историческим» и «огромным шагом к демократическим преобразованиям». В норвежском Нобелевском комитете, однако, тогда пояснили, что Нобелевская премия мира «не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам».

9 января Трамп указал в эфире CNN, что хочет поговорить с Марией Кориной Мачадо. «Она может быть привлечена к некоторым аспектам этого (управления Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро. - ред.). Мне придется поговорить с ней. Думаю, очень хорошо, что она хочет приехать. Я так понимаю, в этом и есть причина», - сказал он. 

12 января, общаясь с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, Трамп сообщил также, что он намерен встретиться с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, с которой его администрация «действительно хорошо» сотрудничает.

Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом видео; обновлено 23:06
23:06 20183
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 2030
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 1960
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 6128
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 4785
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 4280
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1996
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1594
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 2160
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 5000
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2961

