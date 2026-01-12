Зеленский о готовящихся ударах России

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что новый удар может произойти уже в ближайшее время, и призвал украинцев быть внимательными и беречь себя.

Как сообщают украинские СМИ, в последнее время Россия пытается бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января россияне целенаправленно атаковали котельные в разных районах украинской столицы. Такие действия россиян в Украине расценивают как попытку «превратить зиму в оружие».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре ситуация в ряде регионов Украины остается сложной.