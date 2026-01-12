USD 1.7000
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются

Зеленский о готовящихся ударах России

12 января 2026, 23:52 903

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что новый удар может произойти уже в ближайшее время, и призвал украинцев быть внимательными и беречь себя.

Как сообщают украинские СМИ, в последнее время Россия пытается бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января россияне целенаправленно атаковали котельные в разных районах украинской столицы. Такие действия россиян в Украине расценивают как попытку «превратить зиму в оружие».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре ситуация в ряде регионов Украины остается сложной.

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2027
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 772
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1510
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21656
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2672
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6713
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5414
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748

