Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются

НАТО просит Турцию

12 января 2026, 23:55 1464

НАТО попросила Турцию досрочно предоставить истребители F-16 для миссии альянса по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

У НАТО уже есть договоренность развернуть турецкие военные самолеты в Румынии с декабря 2026-го по март 2027 года, рассказали собеседники. Теперь же альянс хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. По словам информированных источников, это связано с усилением оборонительных мер НАТО после инцидента с нарушением воздушного пространства стран — членов альянса.

Агентство уточняет, что Турция еще не приняла решение, как ответить на запрос НАТО. Турецкие истребители в последний раз участвовали в патрулировании в рамках этой миссии в начале 2025 года, сообщили источники.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing, BAP) официально началась 30 марта 2004 года. С 31 марта 2006 года продолжительность миссии стран увеличена с трех месяцев до четырех.

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2030
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 773
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1511
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21660
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2672
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6714
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5415
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748
