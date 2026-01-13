МИД Бельгии вызвал посла Ирана

В понедельник министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Ирана Сейеда Мохаммада Али Робаджази, чтобы сообщить ему об обеспокоенности Бельгии ситуацией в его стране. Об этом сообщает новостное агентство Belga.

«Сегодня я вызвал посла Ирана в Бельгии (Сейеда Мохаммада Али Робаджази – ред.), чтобы выразить нашу обеспокоенность и потребовать от иранских властей выполнения своих международных обязательств, строгого воздержания от любого непропорционального применения силы и ответа на мирные требования иранского народа», — говорится в заявлении Прево, опубликованном в понедельник.

Прево призвал власти Тегерана «прислушаться к мирным требованиям протестующих иранцев и воздержаться от любого непропорционального применения силы в их отношении».

«По всей видимости, иранские власти, скорее всего, применяют чрезмерную силу при подавлении протестов», - заявил бельгийский министр.

На прошлой неделе Бельгия призвала своих граждан покинуть Иран как можно скорее, ссылаясь на риск произвольных задержаний. Глава бельгийского внешнеполитического ведомства снова призвал представителей Брюсселя в Иране к бдительности.

«Наше посольство в Тегеране, в частности, находится в состоянии повышенной готовности и постоянно поддерживает связь с нашими партнерами для мониторинга событий», - добавил он.

Прево также указал, что Бельгия готова обсудить введение дополнительных европейских санкций против Ирана. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас в воскресенье также заявила, что может предложить новые рестрикции в отношении Тегерана.