USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются

Посол: Америка не планирует менять власть в Иране

00:26 774

Соединенные Штаты не намерены способствовать смене режима или начинать военную операцию в Иране, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что это то, во что США активно вовлечены или пытаются что-то ускорить», - сказал Хакаби, отвечая на вопрос, пытается ли Вашингтон приблизить смену власти в Иране.

«Речь идет об уважении, и это то, что президент [США Дональд] Трамп определил - он определенно хочет, чтобы там было понимание, что правительство Ирана не должно убивать собственных граждан, не должно их калечить и мучить из-за того, что они протестуют, у них есть право на протест», - добавил посол.

«Не думаю, что прямо сейчас США или Израиль планируют вступать в конфликт», - сказал Хакаби. При этом он признал, что подобные решения не находятся в его компетенции, а принимаются в Вашингтоне.

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2032
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 775
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21664
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2676
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6714
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5416
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748

ЭТО ВАЖНО

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2032
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 775
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21664
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2676
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6714
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5416
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться