Посол: Америка не планирует менять власть в Иране

Соединенные Штаты не намерены способствовать смене режима или начинать военную операцию в Иране, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что это то, во что США активно вовлечены или пытаются что-то ускорить», - сказал Хакаби, отвечая на вопрос, пытается ли Вашингтон приблизить смену власти в Иране.

«Речь идет об уважении, и это то, что президент [США Дональд] Трамп определил - он определенно хочет, чтобы там было понимание, что правительство Ирана не должно убивать собственных граждан, не должно их калечить и мучить из-за того, что они протестуют, у них есть право на протест», - добавил посол.

«Не думаю, что прямо сейчас США или Израиль планируют вступать в конфликт», - сказал Хакаби. При этом он признал, что подобные решения не находятся в его компетенции, а принимаются в Вашингтоне.