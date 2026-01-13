USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются

Пезешкиан встретился с протестующими

00:59 408

Власти Ирана вступили в диалог с протестующими, президент Масуд Пезешкиан лично встречался с ними, сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Правительство признало протесты и проводило переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними», - сказал глава МИД Ирана телеканалу Al Jazeera.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что Пезешкиан принял участие в проправительственном митинге на площади Ингилаб в Тегеране. Как проинформировала иранская гостелерадиокомпания, проправительственные митинги прошли также в городах Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан и Шехре-Корд.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны.  

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2035
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 777
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21667
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2679
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6715
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5416
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748

ЭТО ВАЖНО

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2035
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 777
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21667
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2679
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6715
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5416
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться