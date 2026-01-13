Пезешкиан встретился с протестующими

Власти Ирана вступили в диалог с протестующими, президент Масуд Пезешкиан лично встречался с ними, сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Правительство признало протесты и проводило переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними», - сказал глава МИД Ирана телеканалу Al Jazeera.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что Пезешкиан принял участие в проправительственном митинге на площади Ингилаб в Тегеране. Как проинформировала иранская гостелерадиокомпания, проправительственные митинги прошли также в городах Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан и Шехре-Корд.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны.