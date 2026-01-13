USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются

Сотрудники французского посольства покинули Иран

01:08 239

Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает AFP.

Речь идет о второстепенном персонале дипмиссии, который выехал 11 и 12 января. Точное число отозванных сотрудников не уточняется. Всего в посольстве Франции в Иране обычно работают около 30 экспатриантов и несколько десятков местных сотрудников.

По словам этих источников, это действие было предпринято в рамках внутренних решений правительства Франции и с целью сокращения присутствия ненужного персонала. О дополнительных деталях причин этого решения или его влиянии на дипломатическую деятельность посольства Франции в Тегеране не сообщается.

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2036
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 777
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21670
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2680
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6715
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5417
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748

ЭТО ВАЖНО

Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2036
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 777
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1512
Протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются видео; обновлено 01:20
01:20 21670
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2277
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2680
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6715
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5417
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 4876
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
12 января 2026, 20:23 2348
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
12 января 2026, 20:14 1748
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться