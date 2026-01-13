Сотрудники французского посольства покинули Иран

Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает AFP.

Речь идет о второстепенном персонале дипмиссии, который выехал 11 и 12 января. Точное число отозванных сотрудников не уточняется. Всего в посольстве Франции в Иране обычно работают около 30 экспатриантов и несколько десятков местных сотрудников.

По словам этих источников, это действие было предпринято в рамках внутренних решений правительства Франции и с целью сокращения присутствия ненужного персонала. О дополнительных деталях причин этого решения или его влиянии на дипломатическую деятельность посольства Франции в Тегеране не сообщается.