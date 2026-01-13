USD 1.7000
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...

Армия Израиля готова к любым сценариям

в связи с Ираном
01:26 400

Израильские военные находятся в постоянной готовности к любым «неожиданным сценариям» в свете акций протеста в Иране. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

Израильская армия «готова к обороне и находится в состоянии готовности к неожиданным сценариям», написал он в соцсети X. Генерал считает протесты в Иране «внутренним делом» исламской республики.

При этом он обратился к общественности с просьбой не доверять непроверенным источникам информации. «В последние дни распространилось много слухов на фоне ситуации в Иране. Мы продолжаем регулярно проводить оценку ситуации и проинформируем о любых изменениях, если таковые произойдут. Подчеркиваю: не поддавайтесь слухам», - добавил Дефрин.

Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 2792
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 664
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2708
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 1144
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1889
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран... видео; обновлено 02:50
02:50 22832
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56
12 января 2026, 18:56 2373
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56
12 января 2026, 21:56 2966
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58
12 января 2026, 17:58 6977
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12
12 января 2026, 21:12 5612
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49
12 января 2026, 19:49 5146

