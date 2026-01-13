Армия Израиля готова к любым сценариям

Израильские военные находятся в постоянной готовности к любым «неожиданным сценариям» в свете акций протеста в Иране. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

Израильская армия «готова к обороне и находится в состоянии готовности к неожиданным сценариям», написал он в соцсети X. Генерал считает протесты в Иране «внутренним делом» исламской республики.

При этом он обратился к общественности с просьбой не доверять непроверенным источникам информации. «В последние дни распространилось много слухов на фоне ситуации в Иране. Мы продолжаем регулярно проводить оценку ситуации и проинформируем о любых изменениях, если таковые произойдут. Подчеркиваю: не поддавайтесь слухам», - добавил Дефрин.