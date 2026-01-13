О чем Белый дом договаривается с Тайванем?

Администрация президента США Дональда Трампа находится на завершающей стадии переговоров по масштабному тарифному соглашению с Тайванем. Согласно данным источников, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон планирует снизить ввозную пошлину на тайваньские товары с 20% до 15% в обмен на существенное расширение производства полупроводников на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg.

Ключевым условием соглашения является обязательство компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) построить пять новых заводов по производству микросхем в штате Аризона. Это позволит фактически удвоить производственное присутствие тайваньского гиганта в США.

Новые планы дополнят уже существующую программу инвестиций TSMC на сумму 165 миллиардов долларов, которая предусматривает запуск шести заводов и двух предприятий по упаковке чипов. Ожидается, что официально о новых договоренностях могут объявить уже до конца января.

Для Тайбэя это соглашение будет означать получение тарифной ставки на уровне с Японией и Южной Кореей. Для президента США Дональда Трампа это станет очередной победой в рамках политики привлечения иностранных инвестиций и укрепления технологического суверенитета США, особенно в области искусственного интеллекта.

Однако устойчивость соглашения зависит от решения Верховного суда США относительно законности глобальных тарифов Трампа, которое ожидается в эту среду. Отмена тарифного режима может лишить Белый дом основного рычага влияния в переговорах. Кроме того, остаются вопросы относительно сроков реализации такого масштабного расширения производственных мощностей TSMC в Аризоне.