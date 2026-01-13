USD 1.7000
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...

О чем Белый дом договаривается с Тайванем?

Администрация президента США Дональда Трампа находится на завершающей стадии переговоров по масштабному тарифному соглашению с Тайванем. Согласно данным источников, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон планирует снизить ввозную пошлину на тайваньские товары с 20% до 15% в обмен на существенное расширение производства полупроводников на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg.

Ключевым условием соглашения является обязательство компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) построить пять новых заводов по производству микросхем в штате Аризона. Это позволит фактически удвоить производственное присутствие тайваньского гиганта в США.

Новые планы дополнят уже существующую программу инвестиций TSMC на сумму 165 миллиардов долларов, которая предусматривает запуск шести заводов и двух предприятий по упаковке чипов. Ожидается, что официально о новых договоренностях могут объявить уже до конца января.

Для Тайбэя это соглашение будет означать получение тарифной ставки на уровне с Японией и Южной Кореей. Для президента США Дональда Трампа это станет очередной победой в рамках политики привлечения иностранных инвестиций и укрепления технологического суверенитета США, особенно в области искусственного интеллекта.

Однако устойчивость соглашения зависит от решения Верховного суда США относительно законности глобальных тарифов Трампа, которое ожидается в эту среду. Отмена тарифного режима может лишить Белый дом основного рычага влияния в переговорах. Кроме того, остаются вопросы относительно сроков реализации такого масштабного расширения производственных мощностей TSMC в Аризоне.

Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран... видео; обновлено 02:50
02:50
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49

