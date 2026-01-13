USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...

Крупнейшая забастовка медсестер в США

01:58 355

Профсоюз медсестер штата Нью-Йорк (NYSNA) объявил, что около 15 тысяч медсестер из трех крупных больниц присоединились к забастовке из-за разногласий в переговорах о заключении трудового договора, сообщает «Анадолу».

Медсестры начали забастовку в 06:00 по местному времени (15:00 по Баку) в больнице Mount Sinai и двух кампусах, связанных с этой больницей, а также в больнице NewYork-Presbyterian и медицинском центре Montefiore.

Хотя забастовка проводилась одновременно в нескольких больницах, каждое медицинское учреждение вело переговоры с профсоюзом отдельно.

Некоторые клиники по всему городу в последние дни достигли соглашения и предотвратили забастовку.

Руководство больниц заявило, что в ходе забастовки оно намерено нанять временных медсестер, чтобы свести к минимуму перебои в обслуживании.

В связи с продолжающимся тяжелым сезоном гриппа существуют опасения, что забастовка может привести к сбоям в работе системы здравоохранения. Сообщается, что больницы могут направлять пациентов в другие медучреждения, отменять некоторые процедуры или направлять скорую помощь в другие центры.

По этой причине отмечается, что забастовка может оказать давление и на городские больницы, не вовлеченные в конфликт.

Хотя требования медсестер различаются в зависимости от больницы, основными проблемами являются нехватка персонала и безопасность труда.

Профсоюз утверждает, что на медсестер возлагается непосильная рабочая нагрузка, и требует ввести ограничения на использование искусственного интеллекта в больницах.

Медсестры также требуют принятия более строгих мер безопасности на рабочих местах.

Участвующие в переговорах больницы заявляют, что работают над устранением нехватки персонала, но требования профсоюза в целом являются слишком затратными.

Последняя крупная забастовка медсестер в Нью-Йорке состоялась в 2023 году в больнице Mount Sinai и медицинском центре Montefiore. Трехдневная забастовка завершилась соглашением, предусматривающим повышение заработной платы на 19% в течение трех лет.

