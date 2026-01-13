Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном

Любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет обязана платить пошлины в размере 25% на весь объем торговли с Соединенными Штатами. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что решение это окончательное и «не подлежит пересмотру».

Трамп подчеркнул, что мера направлена на усиление экономического давления на Иран и его международных партнеров. Согласно формулировке президента, США, тариф будет применяться ко всем видам коммерческой деятельности между такими странами и США без исключений.

В Белом доме не уточнили, какие именно государства могут первыми подпасть под действие новой меры, а также не раскрыли механизм практического применения пошлины и возможные исключения. Ожидается, что дополнительные разъяснения могут быть представлены Министерством финансов США и торговыми ведомствами в ближайшее время.