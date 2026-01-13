USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...

Госдеп — американцам: покиньте Иран через Турцию

02:30 293

Граждане США должны немедленно покинуть Иран через территорию Армении или Турции. С таким призывом обратился к американцам Госдепартамент США.

Госдеп заявил об усилении протестной активности в Иране. В заявлении ведомства отмечается, что власти страны вводят ограничения на движение, закрывают дороги, фиксируются перебои в работе общественного транспорта и блокировки интернета.

По данным Госдепа, авиакомпании продолжают ограничивать или полностью отменять рейсы в Иран и из страны. Ряд перевозчиков приостановил авиасообщение как минимум до пятницы, 16 января. В связи с этим ситуация с международными перелетами остается нестабильной и может меняться без предварительных уведомлений.

«Американским гражданам рекомендовано быть готовыми к продолжительным отключениям интернета и заранее продумать альтернативные способы связи. При наличии безопасной возможности гражданам США следует рассмотреть вариант выезда из Ирана по суше через территорию Армении или Турции», — говорится в обращении.

Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 2801
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 667
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2711
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 1147
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1890
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран... видео; обновлено 02:50
02:50 22838
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2373
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2967
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6977
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5612
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 5147

ЭТО ВАЖНО

Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 2801
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 667
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 2711
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 1147
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии»
В Америке уже готов законопроект об «аннексии Гренландии» ОБНОВЛЕНО 00:28
00:28 1890
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран...
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран... видео; обновлено 02:50
02:50 22838
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
12 января 2026, 18:56 2373
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
12 января 2026, 21:56 2967
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 6977
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
12 января 2026, 21:12 5612
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 5147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться