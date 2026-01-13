Госдеп — американцам: покиньте Иран через Турцию

Граждане США должны немедленно покинуть Иран через территорию Армении или Турции. С таким призывом обратился к американцам Госдепартамент США.

Госдеп заявил об усилении протестной активности в Иране. В заявлении ведомства отмечается, что власти страны вводят ограничения на движение, закрывают дороги, фиксируются перебои в работе общественного транспорта и блокировки интернета.

По данным Госдепа, авиакомпании продолжают ограничивать или полностью отменять рейсы в Иран и из страны. Ряд перевозчиков приостановил авиасообщение как минимум до пятницы, 16 января. В связи с этим ситуация с международными перелетами остается нестабильной и может меняться без предварительных уведомлений.

«Американским гражданам рекомендовано быть готовыми к продолжительным отключениям интернета и заранее продумать альтернативные способы связи. При наличии безопасной возможности гражданам США следует рассмотреть вариант выезда из Ирана по суше через территорию Армении или Турции», — говорится в обращении.