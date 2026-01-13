USD 1.7000
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Азербайджанские военные совершенствуют полевые навыки

В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Н-ской воинской части проведены тактические учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В командном пункте управления, развернутом в полевых условиях, были уточнены действия подразделений по выполнению задач на карте, заслушаны доклады командиров по принятым решениям.

Основное внимание при проведении учений было направлено на дальнейшее повышение навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также боеспособности подразделений и развитие полевых и практических навыков личного состава.

Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 18
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 508
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 262
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1780
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1266
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1619
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1444
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9281
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4935
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6983
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 3227

