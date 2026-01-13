Иран продал России ракеты почти на $3 млрд

Иран заключил с Россией контракты на поставку ракетного вооружения на сумму около 2,7 миллиарда долларов еще до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил западный чиновник по вопросам безопасности на условиях анонимности в комментарии Bloomberg.

По его словам, соглашения были подписаны начиная с октября 2021 года – за несколько месяцев до начала войны. Они касались поставок баллистических ракет и ракет класса «земля-воздух».

Закупки включали: сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360; почти 500 других баллистических ракет малой дальности; около 200 ракет класса «земля-воздух», связанных с системами противовоздушной обороны.

Кроме того, Иран поставил России миллионы боеприпасов и артиллерийских снарядов, а также передал беспилотники-камикадзе Shahed-136 и технологии для их производства на территории РФ под названием «Герань-2». Контракт на дроны, подписанный в начале 2023 года, оценивается в $1,75 млрд.

В целом, по оценкам западных источников, с конца 2021 года Россия потратила более $4 млрд на иранскую военную технику.