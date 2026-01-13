Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Внимание всей мировой общественности устремлено к иранскому восстанию. Что же происходит в Иране в эти часы? Как сообщают инсайдеры и иранские журналисты, с которыми сотрудничает haqqin.az, тотальная информационная блокада, введенная властями Ирана, продолжается уже около 100 часов. В крупных городах отключен не только интернет, но и мобильная, а также стационарная телефонная связь. Исламская республика фактически погружена в коммуникационную тьму, однако протестное движение, вопреки расчетам режима, не ослабевает.

Манифестации охватили не менее 110 городов. Наиболее массовые акции проходят в Тегеране, Мешхеде, где, по отдельным оценкам, на улицы вышли до полумиллиона человек, а также в Ахвазе, Исфахане, Реште, Кермане и ряде других крупных центров. В портовом Бандар-Аббасе протестующие в ходе уличных столкновений оказали вооруженное сопротивление полиции, использовав оружие, отобранное у силовиков. В Тегеране частично прорвать информационную блокаду помогают посольства арабских и других иностранных государств: в ряде дипломатических миссий были сняты пароли доступа к внутренним сетям. Люди подходят к зданиям посольств, подключаются к интернету и передают короткие видеозаписи с мест событий через Telegram и социальную сеть X. Как сообщил haqqin.az по телефону иранский политолог Хасан Мансур, в минувшую субботу власти перешли к стрельбе на поражение, включая применение пулеметов. На подавление восстания брошены все доступные ресурсы - подразделения полиции специального назначения, ополчение «Басидж», а также сотрудники тайной полиции в штатском - так называемые «либаси шахси». Эти группы внедряются в толпу и наносят демонстрантам удары ножами. По оценкам, в Иране в настоящий момент действует около 10 тысяч таких сотрудников, основной задачей которых является точечное, физическое устранение участников протестов. По обобщенным данным, за последние три дня было убито от шестисот до трех тысяч человек.

«Накануне власти устроили пропагандистское представление, - рассказал Мансур. - На одной из площадей были выставлены несколько десятков тел, после чего государственное телевидение объявило, что эти люди якобы были убиты самими демонстрантами за отказ присоединиться к протестам. Этот шаг лишь усилил атмосферу ужаса и недоверия». Антиправительственные выступления, по оценке наблюдателей, перешли черту невозврата. Впервые за десятилетия режим аятолл оказался столь жестко прижат к стене. «В этой логике, - предупреждает Мансур, - в случае силового подавления протестов страну ожидает волна массовых казней, счет которым может пойти на десятки тысяч. Опыт предыдущих волнений подсказывает: после временного восстановления контроля режим действует с особой жестокостью, проводя показательные и внесудебные расправы. Остановить надвигающуюся кровавую бойню может только смена режима, поскольку власть, открывшая по собственному народу огонь из пулеметов, не оставляет пространства для компромисса». Хасан Мансур утверждает, что координация восстания по-прежнему осуществляется наследным принцем Резой Пехлеви. В частности, по его призыву в ряде городов, включая Исфахан, были захвачены местные радиостанции, подожжены штабы «Басидж» и полицейские участки. Захват полицейских отделений, по словам иранского политолога, перестал быть сложной задачей, поскольку в крупных городах основной личный состав брошен на разгон уличных демонстраций.