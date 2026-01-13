Китай требует от европейцев закрыть границы для Тайваня

Китай активизировал скоординированное дипломатическое давление в отношении ряда европейских государств, призывая их отказывать тайваньским политикам во въезде и выдаче виз, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в европейских структурах.

Европейские источники сообщили, что Пекин по-своему трактует положения Шенгенского пограничного кодекса и других нормативных актов ЕС, допускающих отказ во въезде гражданам третьих стран, которые «рассматриваются как угроза… международным отношениям любого из государств-членов». В китайской интерпретации визиты тайваньских официальных лиц способны нанести ущерб международным отношениям европейских стран с КНР.

По данным собеседников газеты, китайская сторона настаивает на непризнании тайваньских «дипломатических паспортов», отказе во въезде действующим и бывшим высокопоставленным представителям Тайваня, а также на ограничении их официальных контактов на территории Европы. Эти требования доводятся до европейских столиц посредством дипломатических нот и прямых демаршей и стали реакцией на недавние визиты тайваньских чиновников в ряд стран региона.

В европейских правительствах и экспертном сообществе такую правовую аргументацию сочли юридически необоснованной, однако предупредительный тон обращений Пекина был воспринят серьезно, особенно в небольших государствах ЕС. Норвегия и Финляндия подтвердили получение соответствующих сигналов, одновременно подчеркнув, что самостоятельно формируют визовую политику.