USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Китай требует от европейцев закрыть границы для Тайваня

10:37 494

Китай активизировал скоординированное дипломатическое давление в отношении ряда европейских государств, призывая их отказывать тайваньским политикам во въезде и выдаче виз, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в европейских структурах.

Европейские источники сообщили, что Пекин по-своему трактует положения Шенгенского пограничного кодекса и других нормативных актов ЕС, допускающих отказ во въезде гражданам третьих стран, которые «рассматриваются как угроза… международным отношениям любого из государств-членов». В китайской интерпретации визиты тайваньских официальных лиц способны нанести ущерб международным отношениям европейских стран с КНР.

По данным собеседников газеты, китайская сторона настаивает на непризнании тайваньских «дипломатических паспортов», отказе во въезде действующим и бывшим высокопоставленным представителям Тайваня, а также на ограничении их официальных контактов на территории Европы. Эти требования доводятся до европейских столиц посредством дипломатических нот и прямых демаршей и стали реакцией на недавние визиты тайваньских чиновников в ряд стран региона.

В европейских правительствах и экспертном сообществе такую правовую аргументацию сочли юридически необоснованной, однако предупредительный тон обращений Пекина был воспринят серьезно, особенно в небольших государствах ЕС. Норвегия и Финляндия подтвердили получение соответствующих сигналов, одновременно подчеркнув, что самостоятельно формируют визовую политику.

Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 29
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 516
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 273
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1789
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1271
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1624
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1447
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9284
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4935
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6987
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 3228

ЭТО ВАЖНО

Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 29
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 516
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 273
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1789
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1271
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1624
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1447
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9284
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4935
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6987
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 3228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться