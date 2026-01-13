Трамп замахнулся на Швецию?

После Гренландии приоритетной целью США может стать Швеция из-за ее запасов минеральных ресурсов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.

Так чиновница объяснила необходимость укрепить горнодобывающую промышленность страны, которая может привлечь президента США Дональда Трампа. Поэтому властям Швеции нужно самостоятельно решить, как управлять своими ресурсами, утверждает Буш.

«Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, было сложнее заполучить Швецию», — пояснила она, призвав радикализировать стратегию развития минеральной отрасли.

Ранее Трамп, говоря о захвате Гренландии, заявил, что взять под свой контроль остров будет просто. Поскольку оборона Гренландии — это «две собачьих упряжки».