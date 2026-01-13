USD 1.7000
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Трамп замахнулся на Швецию?

10:36 1624

После Гренландии приоритетной целью США может стать Швеция из-за ее запасов минеральных ресурсов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.

Так чиновница объяснила необходимость укрепить горнодобывающую промышленность страны, которая может привлечь президента США Дональда Трампа. Поэтому властям Швеции нужно самостоятельно решить, как управлять своими ресурсами, утверждает Буш.

«Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, было сложнее заполучить Швецию», — пояснила она, призвав радикализировать стратегию развития минеральной отрасли.

Ранее Трамп, говоря о захвате Гренландии, заявил, что взять под свой контроль остров будет просто. Поскольку оборона Гренландии — это «две собачьих упряжки».

Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 31
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 517
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 276
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1791
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1271
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1625
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1448
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9286
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4935
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6989
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 3228

