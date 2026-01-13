Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению

Военно-транспортный самолет CASA C295 из Египта использовал воздушное пространство Армении для полета в Азербайджан, утверждают армянские СМИ.

Как отмечается, пролет не гражданских самолетов через воздушное пространство страны предполагает отдельное разрешение МИД Армении.

Рейс Каир-Баку состоялся в начале декабря 2025 года. В тот же день самолет — опять же через Армению — вернулся в Египет.

В МИД Армении сообщили журналистам, что речь идет о частном визите.

«Сообщаем, что самолет, выполнивший рейс Каир-Баку через воздушное пространство Армении, пассажирский. Он доставил в Азербайджан частное высокопоставленное лицо», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый подобный рейс из Египта. Весной другой борт египетских ВВС якобы пролетал через Армению и на пути в Кыргызстан совершал посадку в Азербайджане.