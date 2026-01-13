Би-би-си оспаривает 10-миллиардный иск Трампа

Ранее американский лидер подал в федеральный суд Южного округа Флориды иск, в котором обвинил Би-би-си в клевете и нарушении закона штата о «вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках». По его утверждению, корпорация намеренно изменила фрагменты речи президента от 6 января 2021 года, и эти действия продолжают наносить ему ущерб.

Британская вещательная корпорация Би-би-си направила ходатайство об отклонении иска президента США Дональда Трампа на сумму $10 млрд, поданного в связи с предполагаемым искажением его высказываний во время публичного выступления, сообщает газета The Times.

В ответ Би-би-си заявила, что суд Флориды не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, а претензии Трампа «не обоснованы».

«Этот иск о клевете возник в связи с документальным фильмом, который ответчики – Би-би-си – не создавали, не производили и не транслировали во Флориде», – говорится в судебном документе.

Представители корпорации утверждают, что суд не обладает личной юрисдикцией в отношении ответчиков, и истец не может обосновать свои претензии по клевете или нарушению закона Флориды о недобросовестной торговой практике.

В связи с этим Би-би-си ходатайствует о приостановке всех процедур по делу, включая этап сбора доказательств, в ходе которого обе стороны могли бы получить улики от третьих лиц, участвующих в судебном процессе.

Корпорация оказалась в центре громкого скандала после выхода программы Panorama в октябре 2024 года. В сюжете выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса США, хотя на самом деле президент говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции. Скандал привел к отставке генерального директора Би-би-си Тима Дэйви и главы новостного вещания Деборы Тернесс.