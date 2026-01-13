USD 1.7000
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников

10:59 1797

Власти Армении в ближайшее время намерены вывести российских пограничников с пункта пропуска на заставе Ахурик, расположенной на границе с Турцией, передают армянские СМИ.

Сообщается, что решение о передаче непосредственно пункта пропуска на заставе Ахурик уже принято. На территории установлен флагшток, однако при этом российские пограничники продолжат нести службу на самой заставе. В настоящее время проводится оценка технического состояния железнодорожного полотна в направлении Турции.

Отмечается, что турецкая сторона уже начала строительные работы в районе пункта пропуска Маргара. Таким образом, активность Анкары с одной стороны и подготовительные шаги Еревана в районе Ахурика с другой указывают на серьезность намерений по открытию армяно-турецкой границы в обозримой перспективе.

