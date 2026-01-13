США и Россия схлестнулись в Совбезе ООН

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало «опасной и необъяснимой» эскалацией российско-украинской войны. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда США Тэмми Брюс, сообщает РБК.

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию», — заявила Брюс.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Россия будет продолжать достигать поставленные цели военными методами до тех пор, пока украинское руководство «не придет в чувство» и не согласится на реалистичные условия переговоров.

Киев инициировал созыв Совбеза ООН после удара «Орешником» по территории страны. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что удар угрожает безопасности Европы, и потребовал усиления мер против российского танкерного флота и нефтяных доходов.

Генсек НАТО Марк Рютте охарактеризовал применение ракеты по Украине как сигнал альянсу о необходимости прекратить поддержку Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Ранее российское военное ведомство сообщило о нанесенном в ночь на 9 января массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам в Украине, в том числе с использованием «Орешника». Ведомство подчеркнуло, что этот удар стал ответом на попытку «украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря».