Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Землетрясение в Азербайджане

11:08 997

В Билясуварском районе зафиксировано землетрясение. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при НАНА.

Согласно информации, землетрясение произошло в 10:53 по местному времени и имело магнитуду 3,4.

Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 41
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 525
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 290
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1802
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1283
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1632
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1451
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9289
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4939
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6995
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
Посол: Америка не планирует менять власть в Иране
00:26 3230

