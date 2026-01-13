Землетрясение в Азербайджане

В Билясуварском районе зафиксировано землетрясение. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при НАНА.
Согласно информации, землетрясение произошло в 10:53 по местному времени и имело магнитуду 3,4.
