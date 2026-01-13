Французы с опаской смотрят на Германию

Темпы и масштаб перевооружения Германии вызывают у французских властей «тревогу и беспокойство», в Париже опасаются, что усиление Берлина может нарушить региональный баланс сил и ослабить позиции национального оборонного сектора, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей французских властей.

Агентство описывает настроения во Франции как «шизофренические». С одной стороны, французы с облегчением восприняли решение Берлина увеличить оборонные расходы, с другой – опасаются, что финансовые возможности Германии позволят ее военно-промышленному комплексу выйти на лидирующие позиции в Европе. Вдобавок с ростом военной мощи будет усиливаться и политическое влияние Берлина.

«У Франции непрочные позиции, а тот факт, что Германия привержена (дополнительным расходам на оборону) с такой решительностью, конечно, создаст такую динамику, которая приведет к тому, что мы останемся на обочине. Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – сказал агентству европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами.

По словам вице-президента аналитического центра «Германский фонд Маршалла» Клаудии Майор, после Второй мировой войны в Европе сложился консенсус, что Франция станет геополитическим лидером, а ФРГ – экономическим.

«Германия не хотела быть политическим гигантом. Теперь Германия делает и то и другое, а также пытается закрепить свое новое влияние внутри Европы. Это ставит Францию в сложное положение. Их тревога говорит больше о Франции, нежели о Германии», – отметила эксперт.