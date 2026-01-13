Кямран Алиев наставил на путь истинный молодых сотрудников прокуратуры

В Азербайджане прошла церемония приведения к присяге новых сотрудников органов прокуратуры, на которой генеральный прокурор Кямран Алиев дал оценку недавним внешнеполитическим событиям и внутренним процессам в стране.

Выступая на мероприятии, Алиев назвал совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в США, «важным политическим достижением», подчеркнув, что документ, по его словам, направлен на укрепление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также на развитие регионального сотрудничества. Как сообщает haqqin.az, он отметил, что встреча 8 августа с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента США стала значимым этапом с точки зрения долгосрочной стабильности и безопасности в регионе.

«Эта встреча еще раз продемонстрировала приверженность Азербайджана мирной повестке и его принципиальную позицию на международной арене. Подписанная по итогам встречи Совместная декларация, а также парафирование текста «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений» между Азербайджаном и Арменией являются важным политическим достижением», — заявил Алиев.

Генеральный прокурор также обратил внимание на состав новых сотрудников прокуратуры. По его словам, среди недавно принятых на службу есть участники военных действий 2020 года, а также операции сентября 2023 года в Карабахском экономическом регионе. Алиев сообщил, что с 2020 года по итогам шести конкурсных отборов в органы прокуратуры были приняты 24 человека, принимавших участие в военных действиях, при этом наибольшее число назначений пришлось на 2021–2022 годы.