Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Кямран Алиев наставил на путь истинный молодых сотрудников прокуратуры

Инара Рафикгызы
11:39

В Азербайджане прошла церемония приведения к присяге новых сотрудников органов прокуратуры, на которой генеральный прокурор Кямран Алиев дал оценку недавним внешнеполитическим событиям и внутренним процессам в стране.

Выступая на мероприятии, Алиев назвал совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в США, «важным политическим достижением», подчеркнув, что документ, по его словам, направлен на укрепление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также на развитие регионального сотрудничества. Как сообщает haqqin.az, он отметил, что встреча 8 августа с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента США стала значимым этапом с точки зрения долгосрочной стабильности и безопасности в регионе.

«Эта встреча еще раз продемонстрировала приверженность Азербайджана мирной повестке и его принципиальную позицию на международной арене. Подписанная по итогам встречи Совместная декларация, а также парафирование текста «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений» между Азербайджаном и Арменией являются важным политическим достижением», — заявил Алиев.

Генеральный прокурор также обратил внимание на состав новых сотрудников прокуратуры. По его словам, среди недавно принятых на службу есть участники военных действий 2020 года, а также операции сентября 2023 года в Карабахском экономическом регионе. Алиев сообщил, что с 2020 года по итогам шести конкурсных отборов в органы прокуратуры были приняты 24 человека, принимавших участие в военных действиях, при этом наибольшее число назначений пришлось на 2021–2022 годы.

В своем выступлении Алиев затронул и более широкий контекст 2025 года, который, по его словам, имеет особое значение для общественно-политической жизни страны. Он напомнил, что указом президента Ильхама Алиева 2025 год объявлен в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета». По оценке генерального прокурора, меры, реализованные в течение года, свидетельствуют об укреплении суверенитета на «реальной и устойчивой основе».

Алиев также отметил ряд международных мероприятий, включая III Шушинский глобальный медиафорум, прошедший в июле в Ханкенди, встречи в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине и выступление президента Азербайджана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, эти события отражают рост международного веса страны и ее активное участие в многосторонней дипломатии.

«Однако сила государства измеряется не только его позициями на международной арене. Она также проявляется во внутренней стабильности, безопасности, социальном благополучии и соблюдении принципов правового государства», — подчеркнул он.

Церемония присяги прошла 13 января в здании Генеральной прокуратуры. Перед мероприятием новые сотрудники посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, где почтили память государственных деятелей и погибших. В ходе самой церемонии память погибших была отмечена минутой молчания.

Завершая выступление, Кямран Алиев поздравил молодых сотрудников с началом службы, отметив, что они вступают «на путь служения государству, закону и обществу».

Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 7166
Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 48
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 528
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 297
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1805
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1285
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1633
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1452
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9289
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4940
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6996

