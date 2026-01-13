Раскол в Европе: чье оружие получит Украина?

Страны ЕС разошлись во мнениях о том, как распределить €90 млрд помощи Украине – Германия и Нидерланды выступают за американское оружие, а Франция настаивает на приоритете европейских производителей, сообщает Politico.

В декабре на саммите лидеров ЕС было принято решение выделить Украине помощь в размере €90 млрд, более двух третей которой, как ожидается, пойдет на покрытие военных расходов. По данным Politico, в среду Еврокомиссия должна представить план реализации этого пакета. Большинство стран ЕС считает, что Киев должен иметь широкую свободу в выборе поставляемого оружия. Вместе с тем Франция, а также Греция и Кипр настаивают, что контракты должны получать компании из Европы, пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

«Украина также остро нуждается в оборудовании, которое производят третьи страны, особенно в производимых в США комплексах ПВО, ракетах-перехватчиках, вооружениях и запасных частях для (истребителей) F-16, ударных системах дальнего действия», – цитирует агентство письмо правительства Нидерландов, направленное в европейские столицы. Нидерланды предлагают зарезервировать минимум €15 млрд из общей суммы на закупку у третьих стран оружия, которое не могут оперативно поставить европейские производители.

«Оборонный комплекс ЕС сейчас либо не в состоянии производить аналогичные системы, либо не может делать это в требуемые сроки», – говорится в документе.

В аналогичном письме правительства Германии отмечается, что Берлин не согласен с ограничением закупок вооружений у третьих стран определенным перечнем продукции, опасаясь, что это «станет чрезмерным ограничением способности Украины обороняться». Кроме того, Германия предлагает учитывать при распределении контрактов объем финансовой помощи, которую страны ЕС уже выделили Киеву. По мнению издания, это дает преимущество германскому ВПК, поскольку ФРГ активно поддерживала Украину, и может мотивировать другие государства ЕС увеличивать помощь.

Европейские дипломаты выражают разочарование позицией Парижа, подчеркивая, что речь идет не о бизнесе, а о поддержке Украины. Один из собеседников издания отметил, что даже если Франция попытается заблокировать окончательный план, его можно преодолеть: для одобрения схемы достаточно простого большинства голосов стран-членов ЕС.