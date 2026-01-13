Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших

В ночь на 13 января российские войска нанесли удары по пригороду Харькова. В результате атаки погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, атака произошла около полуночи и сопровождалась серией взрывов и возгоранием. Был разрушен терминал компании Новая почта в Харьковском районе.

Харьковская областная прокуратура обнародовала в Youtube видео последствий обстрела терминала «Новой почты» в пригороде.

По данным следствия, удар носил комбинированный характер: сначала были применены две ракеты, после чего последовала атака четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что использовались ракеты типа «Искандер-М» и БПЛА типа «Герань-2». Также зафиксированы повреждения двух автозаправочных станций.

Отдельно городской голова Игорь Терехов сообщил, что около 2:00 ночи был зафиксирован удар беспилотника по детскому санаторию в Шевченковском районе Харькова.