USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями
Новость дня
Протесты в Иране продолжаются: Исфахан, Кередж, Тегеран. А Пехлеви выступил с новыми заявлениями

Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших

видео
11:49 301

В ночь на 13 января российские войска нанесли удары по пригороду Харькова. В результате атаки погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, атака произошла около полуночи и сопровождалась серией взрывов и возгоранием. Был разрушен терминал компании Новая почта в Харьковском районе.

Харьковская областная прокуратура обнародовала в Youtube видео последствий обстрела терминала «Новой почты» в пригороде.

По данным следствия, удар носил комбинированный характер: сначала были применены две ракеты, после чего последовала атака четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что использовались ракеты типа «Искандер-М» и БПЛА типа «Герань-2». Также зафиксированы повреждения двух автозаправочных станций.

Отдельно городской голова Игорь Терехов сообщил, что около 2:00 ночи был зафиксирован удар беспилотника по детскому санаторию в Шевченковском районе Харькова.

Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 7166
Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 52
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 532
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 302
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1810
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1286
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1634
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1453
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9291
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4941
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6998

ЭТО ВАЖНО

Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
12 января 2026, 19:49 7166
Китай переманивает Канаду
Китай переманивает Канаду
11:55 52
Французы с опаской смотрят на Германию
Французы с опаской смотрят на Германию
11:27 532
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших
Россия нанесла удар по почтовому отделению: много погибших видео
11:49 302
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
Флаг воткнули: Армения убирает российских пограничников
10:59 1810
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
Самолет из Египта прилетел в Азербайджан через Армению
10:52 1286
Трамп замахнулся на Швецию?
Трамп замахнулся на Швецию?
10:36 1634
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
Иран продал России ракеты почти на $3 млрд
10:15 1453
Иран запросил экстренные переговоры с США
Иран запросил экстренные переговоры с США обновлено 02:12
02:12 9291
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
Трамп обложил пошлинами все страны, ведущие бизнес с Ираном
02:06 4941
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты
12 января 2026, 23:39 6998
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться