Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода, сообщает официальный сайт главы государства.

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что завод основан в 1976 году как Тертерский филиал Лионозовского электромеханического завода. Завод, приступивший к деятельности в апреле 1977 года, выпускал продукцию электротехнической промышленности и продукцию специального назначения. В первые годы здесь производились тахометры-спидометры для лодочных моторов.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, заложивший фундамент завода, в 1978 году принял участие в церемонии его официального открытия.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному в 2005 году, было создано Министерство оборонной промышленности, и Тертерский электромеханический завод был передан в его подчинение.

На предприятии, где будут производиться различные виды продукции военного назначения, установлено современное высокоточное технологическое оборудование, закупленное у ряда ведущих государств. Проектирование технологических линий, налаживание производственных потоков и адаптация к серийному производству были осуществлены местными специалистами ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах». В настоящее время осуществляется приведение производственных процессов в соответствие с национальными военно-техническими нормами и международными стандартами качества. С этой целью создана лаборатория контроля качества.

На территории завода проведены широкомасштабные строительные работы и реконструкция, переданы в пользование новые производственные здания и участки, а также вспомогательные постройки. Существующие постройки реконструированы, в соответствии с требованиями технологического процесса созданы специальные полигоны для баллистических и ресурсных испытаний.