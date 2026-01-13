USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере

фото; обновлено 14:18
14:18 2430

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода, сообщает официальный сайт главы государства.

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что завод основан в 1976 году как Тертерский филиал Лионозовского электромеханического завода. Завод, приступивший к деятельности в апреле 1977 года, выпускал продукцию электротехнической промышленности и продукцию специального назначения. В первые годы здесь производились тахометры-спидометры для лодочных моторов.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, заложивший фундамент завода, в 1978 году принял участие в церемонии его официального открытия.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному в 2005 году, было создано Министерство оборонной промышленности, и Тертерский электромеханический завод был передан в его подчинение.

На предприятии, где будут производиться различные виды продукции военного назначения, установлено современное высокоточное технологическое оборудование, закупленное у ряда ведущих государств. Проектирование технологических линий, налаживание производственных потоков и адаптация к серийному производству были осуществлены местными специалистами ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах». В настоящее время осуществляется приведение производственных процессов в соответствие с национальными военно-техническими нормами и международными стандартами качества. С этой целью создана лаборатория контроля качества.

На территории завода проведены широкомасштабные строительные работы и реконструкция, переданы в пользование новые производственные здания и участки, а также вспомогательные постройки. Существующие постройки реконструированы, в соответствии с требованиями технологического процесса созданы специальные полигоны для баллистических и ресурсных испытаний.

*** 12:32

13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода, сообщает официальный сайт главы государства.

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1024
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3141
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 46
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 209
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1701
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5761
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 867
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2431
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2854
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7627
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1936

ЭТО ВАЖНО

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1024
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3141
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 46
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 209
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1701
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5761
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 867
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2431
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2854
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7627
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться