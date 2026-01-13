Шахбазов о ключевом хабе для азербайджанского газа в Европе

Италия может стать ключевым логистическим хабом Европы в рамках проекта Срединного коридора, который пролегает через Азербайджан, заявил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов на заседании межправкомисии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией в Баку.

По его словам, сотрудничество между странами последовательно расширяется в различных сферах, включая военно-техническую.

Глава Минэнерго сообщил, что суммарные инвестиции Италии в экономику Азербайджана оцениваются в $805 млн, тогда как азербайджанская сторона вложила в итальянскую экономику около $342 млн.

«В настоящее время рыночная стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в Италии составляет $2,8 млрд. Подписание соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций является одной из необходимых задач, стоящих перед нами для обеспечения роста этих показателей», – пояснил Шахбазов.

Говоря о товарообороте, министр отметил, что 46,7% экспорта Азербайджана приходится на Италию. Республика в прошлом году сохранила позиции основного поставщика сырой нефти и второго крупнейшего поставщика природного газа для страны, обеспечив через SOCAR поставки 10,34 млн тонн нефти и 9,5 млрд кубометров газа.

«Италия является крупнейшим покупателем азербайджанской нефти и газа в Европе: на нее приходится 45% общего нашего экспорта нефти и 38% экспорта газа», – подчеркнул он.

По словам Шахбазова, Азербайджан по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) поставил в Европу в целом 54,3 млрд кубометров газа, из которых в Италию – 45,4 млрд кубометров.

Он добавил, что инициативы по созданию регионального коридора «зеленой энергии» между Азербайджаном, Центральной Азией, Турцией и Европой открывают новые возможности и для азербайджано-итальянских отношений. «Итальянская компания «CESI» является нашим консультационным партнером в подготовке технико-экономических обоснований проектов коридоров зеленой энергии Каспий–Черное море–Европа и Центральная Азия–Азербайджан», – отметил министр.

Шахбазов также напомнил, что Италия была одной из первых стран, привлеченных к реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана. Итальянские компании активно участвуют в проектах возобновляемой энергетики.

«На освобожденных территориях, в Карабахе и Восточном Зангезуре, потенциал солнечной и ветровой энергии составляет более 10 тыс МВт. Эти территории уже объявлены «зелеными энергетическими зонами», и там уже начались масштабные проекты. Итальянские компании также выделяются своей активностью в этих проектах. Например, компания Ansaldo Energia принимает активное участие в строительстве подстанций и восстановлении энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. Верим, что переход Азербайджана к зеленой энергии выведет наше сотрудничество с Италией на новый уровень. Мы будем не только поставщиком традиционных энергетических ресурсов, но и важным партнером в развитии зеленой энергетики будущего», – добавил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что значительные возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией существуют также в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики.