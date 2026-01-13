Российский военный завод под ударом

Центр спецопераций «Альфа» СБУ (Службы безопасности Украины) вместе с подразделениями группировки сил и средств Военно-морских сил в ночь на 13 января нанесли удар по производственным корпусам завода «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что в результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

«Атлант Аэро» занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также составных частей для БПЛА «Орион» для российских войск.

В СБУ считают, что поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности российских вооруженных сил по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

Российские СМИ сообщают, что утром 13 января губернатор Ростовской области РФ заявил об атаке беспилотников на регион, в Таганроге раздавались взрывы. По данным российских пабликов, под атакой были завод «Атлант Аэро», который производит компоненты для боевых дронов, и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.