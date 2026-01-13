USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Российский военный завод под ударом

13:01

Центр спецопераций «Альфа» СБУ (Службы безопасности Украины) вместе с подразделениями группировки сил и средств Военно-морских сил в ночь на 13 января нанесли удар по производственным корпусам завода «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что в результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

«Атлант Аэро» занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также составных частей для БПЛА «Орион» для российских войск.

В СБУ считают, что поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности российских вооруженных сил по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

Российские СМИ сообщают, что утром 13 января губернатор Ростовской области РФ заявил об атаке беспилотников на регион, в Таганроге раздавались взрывы. По данным российских пабликов, под атакой были завод «Атлант Аэро», который производит компоненты для боевых дронов, и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
14:19
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
11:52
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
14:46
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам?
13:30
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
10:23
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
14:18
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли
12 января 2026, 23:39
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
12:48

Подписаться