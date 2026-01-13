USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать

12:59

Вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви, находящаяся в изгнании, заявила, что иранцы вскоре смогут вместе отпраздновать свободу на фоне продолжающихся в Иране протестов, выразив поддержку участникам выступлений и соболезнования семьям погибших.

«Совсем скоро вы будете вместе праздновать свободу в Иране, и свет одержит победу над тьмой», — написала Пехлеви в социальной сети X.

По ее словам, власти пошли на отключение средств связи «из страха перед тем, что голоса людей будут услышаны, однако послание протестующих невозможно заглушить». Она также прокомментировала опубликованные видеозаписи с гибелью участников протестов, отметив, что происходящее причиняет ей «глубокую боль». Пехлеви выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

«Каждый ребенок этой нации, чья кровь проливается, возрождает во мне невыносимую боль утраты собственных детей», — сказала она.

Обращаясь к вооруженным силам Ирана, Пехлеви призвала их не связывать свою судьбу с теми, кто несет ответственность за кровопролитие, и встать на сторону народа, подчеркнув, что никакие интересы или политическое выживание не могут оправдать убийство соотечественников.

