Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Зеленский призвал мировых лидеров помочь народу Ирана

13:19

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в Иране и призвал мировых лидеров не упустить момент и помочь иранцам сменить власть в стране. Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

«То, что сейчас происходит в Иране – масштабные протесты, фактически восстание… И каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец освободился от действующего режима... Очень важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться сейчас и помочь народу устранить виновных в том, чем, к сожалению, стал Иран», - написал Зеленский.

В Иране с конца декабря 2025 года продолжаются массовые протесты, которые начались из-за экономического кризиса и переросли в антиправительственное восстание. По данным правозащитников, количество погибших уже превысило 500 человек, более 10 тысяч человек были арестованы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что режим исламистов «не отступит» и усилил жестокие репрессии против гражданского населения.

10 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на власти Ирана за его насилие против собственного народа и поддержку войны России против Украины.

11 января президент США Дональд Трамп публично предупредил Иран, что Соединенные Штаты «вмешаются» и помогут протестующим получить свободу, если «режим аятолл прибегнет к смертельному насилию против митингующих».

Сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви в изгнании призвал иранский народ к «новому этапу национального восстания» с целью свержения правящей власти в Иране.

