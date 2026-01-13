Из-за протестов в Иране пострадает азербайджанский потребитель

По его словам, Иран, являясь соседней страной Азербайджана, одновременно выступает одним из основных источников поставок по ключевым импортным рынкам, и происходящие там процессы не могут не оказывать влияния на азербайджанский рынок.

«В последние годы на фоне роста инфляционных тенденций и резкой девальвации национальной валюты Ирана сформировались определенные ценовые преимущества, вследствие чего наблюдается существенное увеличение объемов импорта из этой страны в Азербайджан. По оценкам, в 2025 году данный показатель составил около 600 млн долларов США, то есть примерно 1 млрд манатов. Особое значение в структуре импорта из Ирана имеют продовольственные товары. Так, по данным за 2025 год, около трети импортируемой продукции составляют продукты питания и сырье, предназначенное для производства пищевой продукции», — отметил экономист.

По его словам, помимо продовольствия, из Ирана в Азербайджан импортируются строительные материалы, полиэтиленовая продукция, моющие и чистящие средства, а также товары многих других категорий. В этой связи, подчеркнул он, последние события в той или иной степени неизбежно окажут влияние на цены соответствующих товаров в кратко- и среднесрочной перспективе.

«Если данный процесс расширится и на фоне проблем, возникших в цепочках поставок, а также ограничений возможностей импортеров, то в краткосрочном периоде начнется рост цен. По ряду товаров такие тенденции уже наблюдаются. Дальнейшее обесценение иранского риала может частично застраховать рынок от резкого роста цен на импортируемые товары, сформировав более благоприятную среду и нейтрализовав ценовое давление. Однако если в конечном итоге процессы приведут к более масштабным изменениям в Иране, это может вызвать высокую инфляцию на первом этапе, удорожание продукции в самой стране и, соответственно, усиление влияния на конечные потребительские цены на азербайджанском рынке», — подчеркнул он.

По словам экономиста, речь идет о достаточно сложном процессе, и в текущих условиях прогнозирование его развития в средней и долгосрочной перспективе представляется практически невозможным. Он считает, что, если процесс завершится быстро, вероятность того, что его последствия будут более ограниченными, достаточно высока.

«К сожалению, я не могу точно сказать, существуют ли в настоящее время какие-либо проблемы с импортом товаров из Ирана в Азербайджан, поскольку необходимо дождаться февраля, чтобы ознакомиться с январскими отчетами. Некоторые отечественные телеканалы провели опрос среди продавцов иранских товаров, в результате которого было зафиксировано повышение цен на продукцию, поступающую из Ирана. Однако точную причину этого роста установить пока не удалось. В открытых источниках отсутствует информация о проблемах в импортно-экспортных операциях», — отметил Гасанов.

При этом, по его словам, импортно-экспортные операции продолжаются, однако не исключено, что участники этих процессов располагают инсайдерской информацией и допускают вероятность возникновения проблем с поставками в будущем. Он добавил, что никто не может точно спрогнозировать, как будут развиваться события, и именно на фоне этих ожиданий на рынке уже наблюдается рост цен.

Экономист подчеркнул, что на данный момент речь идет скорее об отдельных сигналах и рисках: период наблюдений слишком короткий, а статистические данные пока недоступны, поэтому делать точные выводы крайне сложно.

«Тем не менее с высокой степенью уверенности можно сказать, что психологический фактор уже начал оказывать заметное влияние на рынок, и цены в определенной степени повышаются как со стороны поставщиков, так и со стороны розничных торговых точек», — резюмировал он.