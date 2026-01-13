В парламенте Ирана зазвучало недовольство. Заявление Пехлеви

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что тысячи военнослужащих и сотрудников полиции не вышли на работу, чтобы избежать участия в подавлении протестов. Об этом он написал в X.
«Благодаря вашей стойкости и сопротивлению тысячи военнослужащих и полицейских не вышли на работу, чтобы не участвовать в репрессиях», — заявил Пехлеви.
Он обвинил власти в попытках посеять страх с помощью убийств, репрессий и отключения интернета, чтобы заставить людей отказаться от протестов.
«Режим пытается посеять среди вас страх и террор», — сказал принц.
Пехлеви также призвал специалистов в области интернета и связи нарушать работу государственных систем, чтобы помочь восстановить доступ к связи для населения.
«Наносите удары по информационной инфраструктуре режима, чтобы связь наших соотечественников с миром могла быть восстановлена», — заявил он.
Тем временем ряд иранских депутатов предупредили, что общественное недовольство может усилиться, если правительство и парламент не начнут решать накопившиеся проблемы граждан.
В частности, депутат Мохаммадреза Сабагиан заявил, что власти не должны игнорировать общественное недовольство.
«Мы не должны забывать, что у людей есть претензии, которые должны быть рассмотрены правительством и парламентом, — сказал он. — В противном случае то, что мы наблюдали в последнее время, повторится, но уже с гораздо большей интенсивностью».
Другие законодатели высказали схожие опасения.
Депутат от Тегерана Хосейн Самсами отметил, что неудачные экономические решения подогрели общественный гнев, указав на нестабильность валюты и резкие колебания цен.
Отдельно Мохаммад Амир подверг критике управление в нефтяном секторе, обвинив высокопоставленных чиновников в том, что они относятся к государственным компаниям как к личной собственности.
«Вы знаете, что ваши менеджеры в нефтяных компаниях считают эти фирмы отцовским наследством?» — сказал Амир, обращаясь к министру нефти.
*** 13:28
Наследный принц Реза Пехлеви рассказал о разработке плана перехода власти под названием Iran Prosperity Project («Проект процветания Ирана»). Он предполагает проведение выборов после свержения нынешней власти.
Пехлеви сообщил, что первый этап плана — объявление чрезвычайной ситуации на 180 дней. Такая мера «обеспечит непрерывность предоставления услуг и безопасность», считает он. После планируется «этап стабилизации», предполагающий предоставление основных услуг и восстановление «экономической уверенности». За этим последуют национальные выборы.
«У нас уже есть план; вакуума не будет. Мы готовились к этому моменту годами... Это проект, который я возглавляю, и он представляет собой дорожную карту для экономического восстановления Ирана и его реинтеграции в международное сообщество. У нас уже есть более 100 экспертов как из страны, так и из-за рубежа (которые принимают участие в разработке проекта)», — сказал Пехлеви в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По мнению наследного принца, «свободный Иран может быть процветающим: страной, которая торгует с миром, привлекает инвестиции, создает рабочие места и дает будущее своей молодежи, вместо того чтобы вынуждать ее уезжать».
«Тысячи людей откликнулись на мой призыв и вышли на улицы. Теперь начинается новый этап — этап, на котором иранцы отвоевывают свои улицы и свои кварталы. По мере роста толпы способность режима к подавлению ослабевает, и все больше представителей сил безопасности и государственных институтов будут выбирать сторону народа. Международное сообщество может сыграть решающую роль, помогая защищать мирных жителей, обеспечивая, чтобы режим не отключал интернет, и давая понять, что за массовое насилие последуют последствия», — сказал Пехлеви.