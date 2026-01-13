В парламенте Ирана зазвучало недовольство. Заявление Пехлеви

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что тысячи военнослужащих и сотрудников полиции не вышли на работу, чтобы избежать участия в подавлении протестов. Об этом он написал в X.

«Благодаря вашей стойкости и сопротивлению тысячи военнослужащих и полицейских не вышли на работу, чтобы не участвовать в репрессиях», — заявил Пехлеви.

Он обвинил власти в попытках посеять страх с помощью убийств, репрессий и отключения интернета, чтобы заставить людей отказаться от протестов.

«Режим пытается посеять среди вас страх и террор», — сказал принц.

Пехлеви также призвал специалистов в области интернета и связи нарушать работу государственных систем, чтобы помочь восстановить доступ к связи для населения.

«Наносите удары по информационной инфраструктуре режима, чтобы связь наших соотечественников с миром могла быть восстановлена», — заявил он.

Тем временем ряд иранских депутатов предупредили, что общественное недовольство может усилиться, если правительство и парламент не начнут решать накопившиеся проблемы граждан.