USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

В парламенте Ирана зазвучало недовольство. Заявление Пехлеви

обновлено 14:50
14:50 1145

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что тысячи военнослужащих и сотрудников полиции не вышли на работу, чтобы избежать участия в подавлении протестов. Об этом он написал в X.

«Благодаря вашей стойкости и сопротивлению тысячи военнослужащих и полицейских не вышли на работу, чтобы не участвовать в репрессиях», — заявил Пехлеви.

Он обвинил власти в попытках посеять страх с помощью убийств, репрессий и отключения интернета, чтобы заставить людей отказаться от протестов.

«Режим пытается посеять среди вас страх и террор», — сказал принц.

Пехлеви также призвал специалистов в области интернета и связи нарушать работу государственных систем, чтобы помочь восстановить доступ к связи для населения.

«Наносите удары по информационной инфраструктуре режима, чтобы связь наших соотечественников с миром могла быть восстановлена», — заявил он.

Тем временем ряд иранских депутатов предупредили, что общественное недовольство может усилиться, если правительство и парламент не начнут решать накопившиеся проблемы граждан.

В частности, депутат Мохаммадреза Сабагиан заявил, что власти не должны игнорировать общественное недовольство.

«Мы не должны забывать, что у людей есть претензии, которые должны быть рассмотрены правительством и парламентом, — сказал он. — В противном случае то, что мы наблюдали в последнее время, повторится, но уже с гораздо большей интенсивностью».

Другие законодатели высказали схожие опасения.

Депутат от Тегерана Хосейн Самсами отметил, что неудачные экономические решения подогрели общественный гнев, указав на нестабильность валюты и резкие колебания цен.

Отдельно Мохаммад Амир подверг критике управление в нефтяном секторе, обвинив высокопоставленных чиновников в том, что они относятся к государственным компаниям как к личной собственности.

«Вы знаете, что ваши менеджеры в нефтяных компаниях считают эти фирмы отцовским наследством?» — сказал Амир, обращаясь к министру нефти.

*** 13:28 

Наследный принц Реза Пехлеви рассказал о разработке плана перехода власти под названием Iran Prosperity Project («Проект процветания Ирана»). Он предполагает проведение выборов после свержения нынешней власти.

Пехлеви сообщил, что первый этап плана — объявление чрезвычайной ситуации на 180 дней. Такая мера «обеспечит непрерывность предоставления услуг и безопасность», считает он. После планируется «этап стабилизации», предполагающий предоставление основных услуг и восстановление «экономической уверенности». За этим последуют национальные выборы.

«У нас уже есть план; вакуума не будет. Мы готовились к этому моменту годами... Это проект, который я возглавляю, и он представляет собой дорожную карту для экономического восстановления Ирана и его реинтеграции в международное сообщество. У нас уже есть более 100 экспертов как из страны, так и из-за рубежа (которые принимают участие в разработке проекта)», — сказал Пехлеви в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По мнению наследного принца, «свободный Иран может быть процветающим: страной, которая торгует с миром, привлекает инвестиции, создает рабочие места и дает будущее своей молодежи, вместо того чтобы вынуждать ее уезжать».

«Тысячи людей откликнулись на мой призыв и вышли на улицы. Теперь начинается новый этап — этап, на котором иранцы отвоевывают свои улицы и свои кварталы. По мере роста толпы способность режима к подавлению ослабевает, и все больше представителей сил безопасности и государственных институтов будут выбирать сторону народа. Международное сообщество может сыграть решающую роль, помогая защищать мирных жителей, обеспечивая, чтобы режим не отключал интернет, и давая понять, что за массовое насилие последуют последствия», — сказал Пехлеви.

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1041
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3149
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 51
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 221
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1706
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5768
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 874
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2440
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2864
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7632
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1943

ЭТО ВАЖНО

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1041
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3149
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 51
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 221
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1706
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5768
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 874
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2440
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2864
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7632
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться