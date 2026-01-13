USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Санкции или точечные удары по лидерам?

что Трамп готовит против Ирана
13:30

США планируют ввести новые санкции против Ирана, затрагивающие энергетический и банковский сектора, а также ведущих представителей страны, сообщает ABC со ссылкой на источник в администрации.

Ряд бывших чиновников администрации США также отметил, что «вероятно, на стол президенту (США Дональду Трампу) попадут как варианты крупномасштабных военных атак (по Ирану), так и более точечных ударов по конкретным иранским лидерам или полицейской инфраструктуре».

Ранее Трамп объявил, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет обязана платить пошлины в размере 25% на весь объем торговли с США. При этом он уточнил, что решение «окончательное» и «не подлежит пересмотру», целью которого является усиление экономического давления на Иран и его международных партнеров.

Однако в Белом доме не уточнили, какие именно государства могут первыми подпасть под действие новой меры, а также не раскрыли механизм практического применения пошлины и возможные исключения.

14:19 1045
11:52 3149
14:52 51
14:46 223
