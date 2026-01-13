USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Мерц: «Режим в Иране вскоре падет»

13:34 1157

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что «режим в Иране вскоре падет». Его заявление во вторник приводит Tagesschau.

Выступая во время визита в Индии, Мерц в очередной раз призвал иранские власти прекратить насилие против демонстрантов.

«Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима», – сказал глава правительства Германии во время своего визита в Индию.

Накануне Мерц осудил насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав его «непропорциональным» и «жестоким».

«Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему», – сказал он.

Мерц похвалил мужество демонстрантов, которые мирно требуют свободы в своей стране. Он подчеркнул, что это их право.

Канцлер Германии также сообщил в соцсети X, что ЕС ведет работу над новыми санкциями против Ирана из-за акций протеста в стране. Он призвал иранское руководство «защищать свое население, а не угрожать ему».

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

А посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку «терпение президента не безгранично».

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1049
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3151
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 51
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 225
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1709
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5771
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 875
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2444
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2864
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7632
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1946

ЭТО ВАЖНО

