Мерц: «Режим в Иране вскоре падет»

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что «режим в Иране вскоре падет». Его заявление во вторник приводит Tagesschau.

Выступая во время визита в Индии, Мерц в очередной раз призвал иранские власти прекратить насилие против демонстрантов.

«Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима», – сказал глава правительства Германии во время своего визита в Индию.

Накануне Мерц осудил насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав его «непропорциональным» и «жестоким».

«Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему», – сказал он.

Мерц похвалил мужество демонстрантов, которые мирно требуют свободы в своей стране. Он подчеркнул, что это их право.

Канцлер Германии также сообщил в соцсети X, что ЕС ведет работу над новыми санкциями против Ирана из-за акций протеста в стране. Он призвал иранское руководство «защищать свое население, а не угрожать ему».

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

А посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку «терпение президента не безгранично».