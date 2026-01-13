USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Ильхам Алиев в Агдере

обновлено 14:50
14:50 1324

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы и Чылдыран Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.

* * * 14:11

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в селе Гозлукёрпю Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.

*** 13:35

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1053
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3151
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 53
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 225
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1709
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5772
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 877
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2446
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2866
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7632
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1948

ЭТО ВАЖНО

