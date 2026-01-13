Ильхам Алиев в Агдере

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы и Чылдыран Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.
* * * 14:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в селе Гозлукёрпю Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.
*** 13:35
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района, информирует официальный сайт главы государства.