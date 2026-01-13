Цена на нефть подскочила

USD 1.7000
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Рост цен происходит на фоне ужесточения протестов в Иране, что повышает вероятность определенной формы вмешательства со стороны США», - заявили во вторник аналитики ING по сырьевым товарам.

Иран, один из крупнейших производителей Организации стран-экспортеров нефти, сталкивается с самыми большими за последние годы антиправительственными демонстрациями.

Иран экспортирует большую часть своей нефти в Китай.

Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 1056
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 3151
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 55
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 226
Санкции или точечные удары по лидерам?
Санкции или точечные удары по лидерам? что Трамп готовит против Ирана
13:30 1711
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи? все еще актуально
10:23 5772
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну
14:12 878
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере
Ильхам Алиев на открытии завода в Тертере фото; обновлено 14:18
14:18 2447
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
Фарах Пехлеви обратилась к иранцам: Скоро будете праздновать
12:59 2871
Деды бы прокляли
Деды бы прокляли круглые даты; все еще актуально
12 января 2026, 23:39 7633
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема
12:48 1949

