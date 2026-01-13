Цена на нефть подскочила

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Рост цен происходит на фоне ужесточения протестов в Иране, что повышает вероятность определенной формы вмешательства со стороны США», - заявили во вторник аналитики ING по сырьевым товарам.

Иран, один из крупнейших производителей Организации стран-экспортеров нефти, сталкивается с самыми большими за последние годы антиправительственными демонстрациями.

Иран экспортирует большую часть своей нефти в Китай.