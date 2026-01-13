Дашнаки в связке с Кочаряном бросают вызов Пашиняну

Партия «Дашнакцутюн» примет участие в предстоящих парламентских выборах в блоке с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник. Издание не исключает, что стороны не объявят об этом напрямую, ограничившись косвенным уведомлением.

По данным газеты, заявление может быть сделано на пресс-конференции, которую созовет представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян. При этом партия отказалась комментировать, будет ли участвовать в выборах самостоятельно или в альянсе. Кроме того, «Грапарак» допускает, что к блоку могут присоединиться и другие политические силы, в том числе не участвовавшие в предыдущих парламентских выборах.

Кочарян 7 октября прошлого года заявил, что его команда примет участие в парламентских выборах. Позднее СМИ сообщали, что 30 ноября на встрече со сторонниками он дал понять о готовности возглавить список оппозиционного блока «Армения» и призвал активизировать работу на местах.

Ранее СМИ также сообщали, что правление партии «Гражданский договор» утвердило кандидатуру премьер-министра Никола Пашиняна в партийном списке на парламентских выборах 2026 года. Глава ЦИК Ваагн Овакимян ранее заявил, что выборы могут пройти с 2 по 12 июня 2026 года.