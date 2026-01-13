Детали операции: секретный самолет США атаковал венесуэльское судно

По данным источников, боеприпасы находились внутри фюзеляжа самолета, а не под крыльями. Речь идет о ударе по кораблю 2 сентября 2025 года, в результате которого, как заявлял президент США Дональд Трамп, погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, признанного Вашингтоном террористической организацией.

Американские военные при первом ударе по венесуэльскому судну, которое, по утверждению Вашингтона, перевозило наркотики, применили секретный самолет, замаскированный под гражданский, сообщили The New York Times информированные источники.

Три источника NYT, знакомые с ситуацией, подтвердили, что самолет не имел обычной военной серой окраски и военных опознавательных знаков. Они отказались уточнить его точный вид. Газета отмечает, что в начале сентября пользователи Reddit публиковали фото, на которых, по всей видимости, был один из модифицированных военных Boeing 737, окрашенный в белый цвет с синей полосой и без маркировки, в аэропорту Сент-Круа на Виргинских островах.

NYT пишет, что американские военные используют несколько самолетов на гражданских шасси, включая модифицированные Boeing 737 и турбовинтовые Cessna, способные запускать боеприпасы из внутренних отсеков без видимого внешнего вооружения. Обычно такие самолеты окрашены в серый цвет и имеют военные знаки, но на специализированных сайтах сообщается, что иногда они бывают белыми с минимальной маркировкой.

Выбор маскировки под гражданский лайнер имеет критическое значение: законы войны запрещают комбатантам выдавать себя за гражданских лиц, напоминают юристы NYT. В Женевских конвенциях 1949 года такие действия определяются как вероломство и считаются военным преступлением.

«Сокрытие вашей личности является элементом вероломства. Если летящий над вами самолет не идентифицируется как военный самолет, он не должен участвовать в боевых действиях», – заявил генерал-майор в отставке, бывший заместитель генерального прокурора ВВС США Стивен Леппер.

Чиновники, ознакомившиеся с видеозаписью удара или проинформированные о ней, рассказали NYT, что самолет пролетел достаточно низко, чтобы находившиеся на борту могли его увидеть. Перед первым ударом корабль повернул обратно к Венесуэле, а двое выживших после первой атаки, по-видимому, помахали самолету с обломка судна перед тем, как были убиты вторым ударом. NYT отмечает, что неизвестно, понимали ли выжившие, что взрыв был вызван ракетной атакой.

Капитан ВМФ в отставке Тодд Хантли, бывший генеральный прокурор-судья Объединенного командования спецопераций, сообщил NYT, что гражданский облик самолета может оправдывать его использование при спасении заложников, но не для атак.

Пресс-офис Командования спецопераций США отказался комментировать характер самолетов, участвовавших в атаке. В Пентагоне подчеркнули, что все воздушные суда проходят юридическую проверку на соответствие законам вооруженных конфликтов. «Вооруженные силы США используют широкий спектр стандартных и нестандартных самолетов в зависимости от требований миссии», – заявил пресс-секретарь ведомства Кингсли Уилсон.