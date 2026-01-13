Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»

USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:19

Утром 10 января Иран проснулся в другой реальности. В ряде городов, прежде всего в Тегеране, государственные силы открыли по демонстрантам огонь из автоматического оружия.

Под пули попали не только участники протестов, но и люди, просто стоявшие у подъездов домов или наблюдавшие за происходящим с улицы. Ночь с 9 на 10 января стала одной из самых кровавых за все 47 лет существования исламской республики.

После массовых расстрелов протестная активность в крупных городах на время спала, но не исчезла. Речь идет не о капитуляции, а о вынужденной паузе, вызванной страхом, усталостью и попытками людей выжить в условиях тотального террора.

Родителям убитых, как утверждается, говорили: «Если хотите получить тела своих детей – оплатите патроны»

Информационная блокада, введенная властями, практически парализовала связь страны с внешним миром: интернет отключен, мобильная и стационарная связь работает фрагментарно. Тем не менее активистам удается вывозить за границу видеозаписи и свидетельства происходящего. Эти кадры - тела на улицах, сотни раненых в больничных коридорах, переполненные морги, в которых ксировцы издевались над родителями и близкими убитых, - постепенно прорываются в международные СМИ.

Только по подтвержденным данным удалось идентифицировать более 700 погибших. Однако источники на местах утверждают, что реальное число жертв значительно выше и исчисляется тысячами. Iran International, ссылаясь на источники в Высшем совете национальной безопасности Ирана, в канцелярии президента и в Корпусе стражей исламской революции, сообщает о возможных 12 тысячах (!!) убитых. В редакционном заявлении издания подчеркивается, что расстрелы проводились по прямому приказу верховного лидера Али Хаменеи, с ведома руководителей всех трех ветвей власти и по решению Совета национальной безопасности.

Основная масса убийств пришлась на две ночи - 8 и 9 января. По утверждению Iran International, информация проходила многоступенчатую проверку и подтверждалась свидетельствами медиков и очевидцев.

Иранцы борются с карательной армией голыми руками

Журналисту телерадиокорпорации ВВС удалось связаться с одним из свидетелей бойни. Его голос дрожал, свидетель говорил, постоянно оглядываясь, опасаясь, что разговор может быть перехвачен. «Чтобы нарушить в эти дни стену молчания, - поясняет в эфире британский журналист, - требуется почти безрассудная смелость».

Омиду чуть за 40. Его имя изменено по соображениям безопасности, он участвовал в протестах в небольшом городе на юге страны и говорит, что причиной выхода людей на улицы стало резкое обнищание и ощущение полной безысходности. По словам Омида, силовики стреляли из оружия, похожего на автоматы Калашникова.

«Мы боремся с этим режимом голыми руками», - говорит он.

Подобные свидетельства поступают из разных регионов страны. Молодая жительница Тегерана рассказывает, что 9 января, на двенадцатый день протестов, на улицы вышел практически весь город. Она называет тот вечер «Судным днем».

Каратели из «Басиджа» стреляли из автоматов Калашникова

«Даже самые отдаленные районы столицы были заполнены людьми, - говорит она. - Казалось невозможным, что это происходит одновременно везде».

А затем, по словам женщины, началась бойня: «В пятницу они уже просто убивали. Убивали без остановки. После того, что я увидела, у меня пропала вся надежда. Это был кровавый день».

После массовых убийств люди боятся выходить на улицы. Теперь лозунги звучат из окон, из переулков, из темноты.

«Город выглядел как поле боя, - воспоминает свидетельница. - Но на войне оружие есть у обеих сторон. Здесь же оружие только у них. Это односторонняя война».

В городе Фердисе, к западу от Тегерана, свидетели рассказывают, что бойцы «Басидж» внезапно появились после нескольких часов полного отсутствия полиции. Вооруженные ополченцы на машинах и мотоциклах открыли огонь на поражение. Машины без опознавательных знаков ездили по переулкам и стреляли по жителям, не участвовавшим в протестах.

«В каждом переулке лежали по два–три тела», - свидетельствует очевидец.

Иранские города превратились в поле боя

Медики подтверждают катастрофический масштаб происходящего. Больницы переполнены, врачей не хватает, раненым с тяжелыми травмами головы и глаз часто не оказывают помощь. Тела погибших, по словам свидетелей, складывают друг на друга и не отдают родственникам.

Сотрудник морга в Мешхеде сообщил, что только за утро пятницы туда доставили от 180 до 200 тел, которые были немедленно захоронены. В Реште, по словам источника, в морг одной из больниц за один вечер привезли 70 тел. Родителям убитых, как утверждается, говорили: «Если хотите получить тела своих детей – оплатите патроны».

Международные эксперты сходятся во мнении: если не произойдет раскола внутри правящей элиты Ирана, режим аятолл может удержаться, несмотря на беспрецедентный уровень насилия. Но именно масштаб крови, пролитой за эти дни, делает ситуацию принципиально иной. Иран сегодня — это страна, где власть воюет со своим народом без масок, без оправданий и без ограничений.

