Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»

Утром 10 января Иран проснулся в другой реальности. В ряде городов, прежде всего в Тегеране, государственные силы открыли по демонстрантам огонь из автоматического оружия. Под пули попали не только участники протестов, но и люди, просто стоявшие у подъездов домов или наблюдавшие за происходящим с улицы. Ночь с 9 на 10 января стала одной из самых кровавых за все 47 лет существования исламской республики. После массовых расстрелов протестная активность в крупных городах на время спала, но не исчезла. Речь идет не о капитуляции, а о вынужденной паузе, вызванной страхом, усталостью и попытками людей выжить в условиях тотального террора.

Информационная блокада, введенная властями, практически парализовала связь страны с внешним миром: интернет отключен, мобильная и стационарная связь работает фрагментарно. Тем не менее активистам удается вывозить за границу видеозаписи и свидетельства происходящего. Эти кадры - тела на улицах, сотни раненых в больничных коридорах, переполненные морги, в которых ксировцы издевались над родителями и близкими убитых, - постепенно прорываются в международные СМИ. Только по подтвержденным данным удалось идентифицировать более 700 погибших. Однако источники на местах утверждают, что реальное число жертв значительно выше и исчисляется тысячами. Iran International, ссылаясь на источники в Высшем совете национальной безопасности Ирана, в канцелярии президента и в Корпусе стражей исламской революции, сообщает о возможных 12 тысячах (!!) убитых. В редакционном заявлении издания подчеркивается, что расстрелы проводились по прямому приказу верховного лидера Али Хаменеи, с ведома руководителей всех трех ветвей власти и по решению Совета национальной безопасности. Основная масса убийств пришлась на две ночи - 8 и 9 января. По утверждению Iran International, информация проходила многоступенчатую проверку и подтверждалась свидетельствами медиков и очевидцев.

Журналисту телерадиокорпорации ВВС удалось связаться с одним из свидетелей бойни. Его голос дрожал, свидетель говорил, постоянно оглядываясь, опасаясь, что разговор может быть перехвачен. «Чтобы нарушить в эти дни стену молчания, - поясняет в эфире британский журналист, - требуется почти безрассудная смелость». Омиду чуть за 40. Его имя изменено по соображениям безопасности, он участвовал в протестах в небольшом городе на юге страны и говорит, что причиной выхода людей на улицы стало резкое обнищание и ощущение полной безысходности. По словам Омида, силовики стреляли из оружия, похожего на автоматы Калашникова. «Мы боремся с этим режимом голыми руками», - говорит он. Подобные свидетельства поступают из разных регионов страны. Молодая жительница Тегерана рассказывает, что 9 января, на двенадцатый день протестов, на улицы вышел практически весь город. Она называет тот вечер «Судным днем».

«Даже самые отдаленные районы столицы были заполнены людьми, - говорит она. - Казалось невозможным, что это происходит одновременно везде». А затем, по словам женщины, началась бойня: «В пятницу они уже просто убивали. Убивали без остановки. После того, что я увидела, у меня пропала вся надежда. Это был кровавый день». После массовых убийств люди боятся выходить на улицы. Теперь лозунги звучат из окон, из переулков, из темноты. «Город выглядел как поле боя, - воспоминает свидетельница. - Но на войне оружие есть у обеих сторон. Здесь же оружие только у них. Это односторонняя война». В городе Фердисе, к западу от Тегерана, свидетели рассказывают, что бойцы «Басидж» внезапно появились после нескольких часов полного отсутствия полиции. Вооруженные ополченцы на машинах и мотоциклах открыли огонь на поражение. Машины без опознавательных знаков ездили по переулкам и стреляли по жителям, не участвовавшим в протестах. «В каждом переулке лежали по два–три тела», - свидетельствует очевидец.