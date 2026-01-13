В Армении цены растут как на дрожжах

За прошедший год в Армении зафиксировано повышение цен на продукты питания (на 4,6%), тарифов на услуги (на 3,1%), что привело к резкому росту инфляции до 3,3% (с 1,5% в 2024 г.), пишут армянские СМИ со ссылкой на данные Статистического комитета Армении.

Только за декабрь овощи подорожали на 12,5%. Из продуктов питания подорожали за 2025 год какао - на 31,9%, форель - на 18,3%, баранина - на 14,1%, свинина - на 12,7%, говядина - на 11,7%, кофе - на 9,5%, гречка - на 9,4%, подсолнечное масло - на 8,2%, макароны - на 7,9%, маргарин на 7,4%, сливочное масло - на 7,2%, яйца - на 7,2%, молоко - на 4,7%, сыр - на 4,6%, птичье мясо - на 4,3%, хлеб - на 3,6%, сахар и сахарный песок - на 1,1%. Рост цен на сигареты ускорился с 1,1% в 2024-м до 8,7% в 2025-м. Из алкогольных напитков более подорожала за 2025 год водка - на 7%.

На непродовольственном рынке за 2025 год отмечен рост цен на ювелирные изделия - с 14,8% до 39,2%. В сфере обслуживания наиболее существенно подорожали услуги в сфере транспорта -на 24,5%.