Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает

В последнее время цены на ипотечное жилье в Азербайджане заметно выросли. Руководитель Ассоциации риэлторов Азербайджана, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов в интервью haqqin.az отметил, что одним из ключевых факторов формирования рынка ипотечного жилья стала инициатива Международной финансовой корпорации, которая еще в 2014–2015 годах выступила с идеей улучшения жилищных условий граждан Азербайджана.

«В результате был создан ипотечный фонд, который и по сей день остается одним из ключевых источников финансирования кредитного жилья для граждан страны. С 2016 года по настоящее время в Азербайджане было выдано около 56 888 ипотечных кредитов. Кроме того, в последние шесть лет ипотечный фонд реализует программу арендного жилья с последующим выкупом», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в период с 2006 по 2012–2015 годы недвижимость в стране была относительно доступной, поэтому наибольшим спросом пользовались ипотечные кредиты до 50 тысяч манатов. Однако по мере роста цен размер ипотечных займов также увеличивался. На сегодняшний день максимальная сумма ипотеки составляет 150 тысяч манатов под 8% годовых, а для льготных категорий населения — 100 тысяч манатов под 4%.

«С 2021 года в стране наблюдается активный рост цен на недвижимость. Это касается как Баку, так и его пригородов, а также первичного рынка и строительного сектора. У строительных компаний цены выросли примерно на 70%. Наибольший рост пришелся на 2022–2023 годы, когда в среднем цены ежегодно увеличивались на 17–18%. В последние два года рынок стал более стабильным, однако в центральных районах Баку рост все равно достигал пика — до 15%», — уточнил Азадов.

«За последние 3–4 года изменилась и структура спроса. Заемщиками ипотечного фонда стали не только граждане, остро нуждающиеся в жилье, так как значительная часть обращений связана с инвестиционными целями — покупкой недвижимости как способа вложения средств. Рост числа граждан с официально высокими доходами привел к тому, что многие стали оформлять ипотеку уже не на 50–100 тысяч манатов, а на максимально возможную сумму. Недвижимость, соответствующая ипотечным требованиям, включает старый жилой фонд — дома, построенные после 1970 года, а также все новостройки и частные дома, возведенные после 2000 года», — отметил эксперт.

По его словам, наибольшим спросом пользуются небольшие одно- и двухкомнатные квартиры, иногда перепланированные из двухкомнатных в трехкомнатные, с качественным ремонтом, расположенные на средних этажах и в районах с развитой инфраструктурой — рядом с метро, транспортными развязками, вузами и торговыми центрами.

«Важную роль играет и сезонный фактор. В начале каждого года ипотечный фонд получает финансирование от Министерства финансов и Центрального банка, поэтому именно в первые месяцы года на рынке наблюдается наибольший спрос. Основной объем ипотечных сделок приходится на первое полугодие, когда цены растут активнее. В конце года — начиная с ноября–декабря, как это было в 2023 и 2025 годах, — фиксируется снижение активности, особенно в сегменте недвижимости, подпадающей под ипотечные программы», — добавил он.

Говоря о прогнозе на 2026 год, Азадов заявил, что рост цен продолжится. По его словам, в первой половине года, особенно весной, недвижимость, соответствующая ипотечным требованиям, прежде всего в Баку, будет пользоваться высоким спросом, что сделает дальнейший рост цен неизбежным.