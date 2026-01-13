Активы Unibank превысили 2 млрд манатов

В отчетном периоде зафиксирован высокий рост объема и количества безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций увеличился на 22 %, а их количество — на 29 %. По итогам года объем безналичных операций превысил 15 млрд манатов, а их число — 465 млн.

Коммерческий банк Unibank обнародовал финансовые результаты за 2025 год. В отчетном периоде банк добился значимых результатов в сфере увеличения вклада в реальный сектор экономики Азербайджана, развития безналичных расчетов, цифровизации и расширения клиентской базы.

Клиентская база банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14 %, в результате чего общее число клиентов превысило 2,3 млн человек. По сравнению с концом 2024 года количество клиентов-предпринимателей увеличилось на 38 %, а число юридических лиц — до 14 %.

В течение отчетного периода депозитный портфель также демонстрировал стабильный рост, и его общий объем превысил 1 млрд 377 млн манатов.

Совокупные доходы банка за отчетный период достигли 398 млн манатов, что на 43 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 70 млн манатов, чистая прибыль — 25,8 млн манатов.

Отмечен высокий рост капитала и активов банка. Совокупный капитал увеличился на 30 % и достиг 230 млн манатов, а объем активов вырос на 373 млн манатов и превысил 2,1 млрд манатов.

В течение года банк значительно повысил коэффициент достаточности капитала. По состоянию на 31 декабря 2025 года данный показатель составил 14,14 %.

Исполняющий обязанности председателя правления Unibank KБ ОАО Гейбат Гадиров отметил, что 2025 год стал для банка важным и стратегически значимым периодом: «Полученные финансовые результаты наглядно подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Прошедший год запомнился для нас не только успешными показателями, но и тем, что стал отчетным годом завершения одного стратегического этапа. 2026 год, в свою очередь, станет началом нового, более амбициозного этапа развития нашего банка. Это первый год реализации принятой нами новой трехлетней стратегии, в рамках которой мы поставили перед собой более масштабные цели. Нашими основными приоритетами станут внедрение инноваций на банковском рынке, предложение клиентам более гибких и современных продуктов и услуг, а также обновление подходов к банковской деятельности в соответствии с современными требованиями. Мы уверены, что прочная и стабильная финансовая база, четкая стратегия и клиентоориентированный подход сделают 2026 год для нашего банка годом, богатым на новые возможности развития».

В отчетном периоде в соответствии со стратегическими целями банка объем бизнес-кредитов значительно вырос и продолжил увеличивать свою долю в общем кредитном портфеле. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем бизнес-кредитов увеличился более чем на 27 % и приблизился к 555 млн манатов. В структуре бизнес-портфеля также зафиксирован существенный рост доли кредитов, выданных малому бизнесу. По сравнению с концом 2024 года доля этих кредитов в портфеле увеличилась на 53 %. Общий рост кредитного портфеля банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 150 млн манатов, а его объем превысил 1,3 млрд манатов.

