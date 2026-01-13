Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень

Шахбазов заявил, что взаимные визиты глав государств, а также встречи президента Азербайджана с итальянским коллегой и председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, проведенные в рамках этих визитов и международных мероприятий, подписание в 2020 году «Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнёрства», а также 27 документов вывели межгосударственные отношения на качественно новый уровень.

В Баку под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минэнерго.

«Прошлогодний визит президента Италии в Азербайджан, открытие Итало-Азербайджанского университета, создание крупнейшей в нашей стране электростанции при содействии компании «Ansaldo Energia», а также инвестиционная деятельность Государственного нефтяного фонда и SOCAR в Италии подтверждают, что наши связи не ограничиваются лишь существующим сотрудничеством, а развиваются на основе стратегической повестки, ориентированной на будущее. Как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджано-итальянские отношения успешно развиваются, и мы являемся подлинными стратегическими партнерами», – отметил министр.

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, в свою очередь, отметил в своем выступлении: «Одной из основных целей Комиссии является расширение инвестиционных и бизнес-возможностей как в Италии, так и в Азербайджане. Вместе с тем обе страны придерживаются стратегического подхода в контексте дальнейшего развития проектов в сфере связности, а также экономических, культурных и гуманитарных связей. Италия может стать для надежного партнера – Азербайджана – одним из ключевых «окон» выхода в средиземноморский бассейн и на рынок Европейского союза, охватывающий 500 млн потребителей».

На заседании было отмечено, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, на долю которой приходится 25% внешнеторгового оборота страны и 46,7% экспорта. На сегодняшний день объем инвестиций из Азербайджана в Италию составил $342 млн, а из Италии в Азербайджан – $805 млн. В настоящее время рыночная стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда в Италии составляет $2,8 млрд.

В целях обеспечения роста этих показателей, наряду с реализацией совместных проектов, была подчеркнута важность подписания соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Также было обращено внимание на то, что в прошлом году Италия была обеспечена, в том числе посредством SOCAR, 10,34 млн тоннами нефти и в целом 9,5 млрд кубометров газа. Отмечено, что на сегодняшний день газопровод TAP обеспечил поставки 54,3 млрд кубометров газа в Европу, из которых 45,4 млрд кубометров пришлись на Италию. Кроме того, было сообщено, что итальянская компания «CESI SpA» является нашим партнером-консультантом по подготовке технико-экономических обоснований проектов зеленых энергетических коридоров «Каспий – Черное море – Европа» и «Центральная Азия – Азербайджан». Вводимый в эксплуатацию поэтапно с 2032 года Зелёный энергетический коридор «Каспий – Черное море – Европа» создаст возможность для Италии также воспользоваться электроэнергией, которая будет поставляться на европейский рынок.

В ходе обсуждений широкое представительство бренда «Made in Italy» в Азербайджане и поставки военно-транспортных самолетов типа «C-27J Spartan», выполнение в прошлом году авиакомпанией AZAL 334 рейсов в Милан, а также тот факт, что 89,5% граждан Италии прибыли в Азербайджан с туристическими целями, были оценены как показатели всестороннего развития двусторонних связей. Также было отмечено, что проекты, реализуемые в Италии первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, способствуют расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Был подписан протокол по итогам 6-го заседания Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии, а также принят план действий, предусматривающий реализацию 65 мероприятий по 18 направлениям на 2026–2027 годы.