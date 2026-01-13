USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас – плати потом»

15:28 849

Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас — плати потом», представляющую собой новый формат обслуживания, который создает возможность для совершения покупок товаров с использованием кредитования непосредственно в магазинах-партнерах Банка ABB по программе «Купи сейчас — плати потом».

Например, клиент, желающий приобрести электронную технику с использованием услуги «Купи сейчас — плати потом», сообщает об этом сотруднику магазина. Продавец через предоставленный Банком кабинет перенаправляет клиента в мобильное приложение ABB Mobile. В приложении клиент вводит данные, необходимые для использования услуги «Купи сейчас — плати потом». После подписания документов через систему SİMA в приложении подтверждается сумма стоимости товара, и процесс покупки завершается.

Для погашения суммы клиент может выбрать двухнедельный или ежемесячный график платежей, что позволяет оплачивать покупку по частям.

Таким образом, воспользовавшись услугой «Купи сейчас — плати потом» от Банка ABB, клиент получает возможность приобрести необходимый товар сейчас, а оплатить его позже — поэтапно и удобно.

Условия

• Сумма: 100–5000 AZN

• Срок: до 24 месяцев

• Без поручителя и залога

• Годовая процентная ставка: отсутствует для клиента

• ФГПС (Фактическая годовая процентная ставка по кредиту): мин. 0% – макс. 20,72%.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на корпоративных страницах Банка ABB в социальных сетях.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2468
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 632
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4071
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2003
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2813
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1670
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2480
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4061
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4202
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 676
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1626

