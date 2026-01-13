USD 1.7000
EUR 1.9832
RUB 2.1692
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Украина требует ракет для ПВО

15:38 809

Украина требует дополнительных ракет для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы усилить защиту критической инфраструктуры от массированных ударов России. Об этом заявил замминистра обороны Сергей Боев.

«РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS», – отметил Боев, обращаясь к участникам заседания.

Он также подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является «очередным проявлением ее агрессивной политики» и свидетельствует о «полном отсутствии стремления к миру».

Кроме того, замминистра обороны Украины призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности, в сфере дронов-перехватчиков.

Со своей стороны союзники решительно осудили российские удары, охарактеризовав их как «проявление откровенного террора против гражданского населения Украины», и подтвердили неизменную поддержку Киева и готовность оказать необходимую помощь.

Отметим, что в последнее время российские войска усилили атаки на критически важную инфраструктуру Украины с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2471
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 634
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4071
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2006
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2813
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1671
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2482
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4061
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4202
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 676
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1627

ЭТО ВАЖНО

Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
Пашинян о критиках в Азербайджане: «Необоснованно! Танки заправлять не будем!»
16:12 2471
Половина указов Путина осталась засекреченной
Половина указов Путина осталась засекреченной
17:14 634
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи
В ООН потрясены насилием в Иране. Могли погибнуть тысячи обновлено 15:08
15:08 4071
Как отразится на Азербайджане решение Трампа
Как отразится на Азербайджане решение Трампа рассказал экономист
16:20 2006
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила
Американцы на КурДской дуге. Турция не отступила горячая тема; все еще актуально
12:48 2813
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
Шахину Шихлинскому предъявлен иск на миллионы
16:05 1671
Израильтяне открыли огонь по испанцам
Израильтяне открыли огонь по испанцам
15:16 2482
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей»
Массовые убийства в Тегеране: «Оплатите наши патроны – получите тела своих детей» о развитии ситуации
14:19 4061
США назначили головорезов во главе Венесуэлы
США назначили головорезов во главе Венесуэлы наша корреспонденция; все еще актуально
11:52 4202
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
Энергия, газ, инвестиции: Баку и Рим выводят связи на новый уровень
14:52 676
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает
Ипотечное жилье в Азербайджане дорожает причины и прогноз на 2026 год
14:46 1627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться