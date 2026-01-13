Украина требует ракет для ПВО

Украина требует дополнительных ракет для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы усилить защиту критической инфраструктуры от массированных ударов России. Об этом заявил замминистра обороны Сергей Боев.

«РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS», – отметил Боев, обращаясь к участникам заседания.

Он также подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является «очередным проявлением ее агрессивной политики» и свидетельствует о «полном отсутствии стремления к миру».

Кроме того, замминистра обороны Украины призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности, в сфере дронов-перехватчиков.

Со своей стороны союзники решительно осудили российские удары, охарактеризовав их как «проявление откровенного террора против гражданского населения Украины», и подтвердили неизменную поддержку Киева и готовность оказать необходимую помощь.

Отметим, что в последнее время российские войска усилили атаки на критически важную инфраструктуру Украины с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.